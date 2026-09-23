தமிழக செய்திகள்

25ம் தேதி தாம்பரத்தில் இருந்து கோவை போத்தனூருக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்

சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை (செப். 24ம் தேதி) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
25ம் தேதி தாம்பரத்தில் இருந்து கோவை போத்தனூருக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்
Published on

சென்னை,

தாம்பரத்தில் இருந்து கோவை போத்தனூருக்கு வரும் 25ம் தேதி இரவு 11 மணிக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

வார இறுதி நாட்களில் ஏற்படும் கூடுதல் பயணிகள் நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக, பின்வரும் சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளது

ரெயில் எண் 06025 தாம்பரம் - போத்தனூர் ஒரு வழி விரைவு சிறப்பு ரெயில்:

ரெயில் எண் 06025 தாம்பரம் - போத்தனூர் ஒரு வழி விரைவு சிறப்பு ரெயில், 25 செப்டம்பர் 2026 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று இரவு 23:00 மணிக்கு தாம்பரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 9:00 மணிக்கு போத்தனூரை சென்றடையும் (1 சேவை).

பெட்டிகளின் அமைப்பு: 1 - குளிர்சாதன வசதி கொண்ட முதல் வகுப்பு மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு (AC First Class cum AC Two Tier) கலப்புப் பெட்டி, 14 - படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் (Sleeper Class), 4 - பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள் மற்றும் 2 - சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன்கள் (Luggage cum Brake Vans).

ரெயில் எண் 06025 தாம்பரம் - போத்தனூர் ஒரு வழி விரைவு சிறப்பு ரெயிலின் நேரம் மற்றும் நிறுத்தங்கள் குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு (நேரம் 24 மணிநேர அடிப்படையில்):-

மேற்கூறிய சிறப்பு ரெயில்களுக்கான முன்பதிவு, தெற்கு ரெயில்வே தரப்பில் 24.09.2026 (நாளை) அன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamilnadu
கோவை
தமிழகம்
சிறப்பு ரெயில்
Tambaram
தாம்பரம்
Special Train ​
Kovai
போத்தனூர்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com