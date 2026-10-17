தமிழக செய்திகள்

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு சிறப்பு ரெயில்கள் அறிவிப்பு

கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் பண்டிகை காலங்களில் தெற்கு ரெயில்வே சிறப்பு ரெயில்களை அறிவித்துள்ளது.
ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு சிறப்பு ரெயில்கள் அறிவிப்பு
Published on

சென்னை,

ரெயில்களில் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், தெற்கு ரெயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

இதன்படி, திருவனந்தபுரம் வடக்கு-மங்களூரு, திருவனந்தபுரம் வடக்கு-தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரெயில்களும், நாகர்கோவில்-சென்னை எழும்பூர் இடையே ஒரு வழி சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரெயிலும் இயக்கப்பட உள்ளன.

இது குறித்து தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

திருவனந்தபுரம் - மங்களூரு சிறப்பு ரெயில்

ரெயில் எண் 06155 திருவனந்தபுரம் வடக்கு–மங்களூரு சிறப்பு ரெயில் அக்டோபர் 20-ந்தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) இரவு 7.40 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 9 மணிக்கு மங்களூரு சந்திப்பைச் சென்றடையும்.

மறுமார்க்கத்தில், ரெயில் எண் 06156 மங்களூரு சந்திப்பு-திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரெயில் அக்டோபர் 21-ந்தேதி (புதன்கிழமை) காலை 10.15 மணிக்கு மங்களூருவில் இருந்து புறப்பட்டு, அதே நாள் இரவு 11.45 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கைச் சென்றடையும்.

இந்த ரெயில்களில் 2 இரண்டடுக்கு ஏ.சி. பெட்டிகள், 2 மூன்றடுக்கு ஏ.சி. பெட்டிகள், 3 மூன்றடுக்கு ஏ.சி. எகனாமி பெட்டிகள், 6 படுக்கை வசதி பெட்டிகள், 4 பொதுப் பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்ற 2-ம் வகுப்பு பெட்டி மற்றும் சரக்கு-பிரேக் வேன் ஆகியவை இடம்பெறும்.

திருவனந்தபுரம் - தாம்பரம் சிறப்பு ரெயில்

ரெயில் எண் 06164 திருவனந்தபுரம் வடக்கு-தாம்பரம் சிறப்பு ரெயில் அக்டோபர் 20-ந்தேதி இரவு 8 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 11 மணிக்கு தாம்பரத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமார்க்கத்தில், ரெயில் எண் 06163 தாம்பரம்-திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரெயில் அக்டோபர் 21-ந்தேதி பிற்பகல் 2 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 5 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கைச் சென்றடையும்.

இந்த ரெயிலில் 16 மூன்றடுக்கு ஏ.சி. பெட்டிகள், 2 படுக்கை வசதி பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்ற 2-ம் வகுப்பு பெட்டி மற்றும் சரக்கு-பிரேக் வேன் ஆகியவை இடம்பெறும்.

நாகர்கோவில் - எழும்பூர் ஒருவழி சிறப்பு ரெயில்

ரெயில் எண் 06144 நாகர்கோவில்-சென்னை எழும்பூர் ஒருவழி சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரெயில் அக்டோபர் 20-ந்தேதி இரவு 9 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 9.55 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரைச் சென்றடையும்.

இந்த ரெயிலில் 2 இரண்டடுக்கு ஏ.சி. பெட்டிகள், 6 மூன்றடுக்கு ஏ.சி. பெட்டிகள், 9 படுக்கை வசதி பெட்டிகள், 4 பொதுப் பெட்டிகள் மற்றும் 2 சரக்கு-பிரேக் வேன்கள் இடம்பெறும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Special trains
சிறப்பு ரெயில்கள்
Ayudha Puja
ஆயுத பூஜை
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com