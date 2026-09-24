தமிழக செய்திகள்

விஜயதசமி நாளில் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை: தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

அந்தந்த பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் விஜயதசமி அன்று கண்டிப்பாக பள்ளிக்கு வருகை தந்து, மாணவர் சேர்க்கை பணிகளைத் தொடங்க வேண்டும்.
விஜயதசமி நாளில் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை: தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.
கடந்த வருடம் மாணவர் சேர்க்கையின் போது நடந்த காட்சி
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சென்னை,

தமிழ்நாட்டில் விஜயதசமி பண்டிகை நாளன்று அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளிலும் புதிய மாணவர் சேர்க்கைக்கான சிறப்பு முகாம்களை நடத்த தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிறப்பு நடவடிக்கை

வழக்கமாக விஜயதசமி திருநாள் அன்று அரசு பொது விடுமுறை அளிக்கப்படும். எனினும், அன்றைய தினம் தங்களது குழந்தைகளுக்கு முதன்முதலாக எழுத்து அறிவித்து (வித்யாரம்பம்) பள்ளியில் சேர்க்க பெற்றோர்கள் ஆன்மிக ரீதியாகவும், பாரம்பரிய ரீதியாகவும் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். பொதுமக்களின் இந்த விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் நோக்கிலும், அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் வகையிலும் இந்த சிறப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள அந்தச் சுற்றறிக்கையின் முழு விவரம்:-

பள்ளிகள் திறப்பு -சேர்க்கை

விஜயதசமி பொது விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும், அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் எல்.கே.ஜி (LKG), யு.கே.ஜி (UKG) மற்றும் முதலாம் வகுப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதற்காகப் பள்ளிகள் அனைத்தும் திறக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் இன்று (வியாழக்கிழமை) தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆசிரியர்கள் வருகை

அந்தந்த பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அன்றைய தினம் கண்டிப்பாக பள்ளிக்கு வருகை தந்து, மாணவர் சேர்க்கை பணிகளைத் தொடங்க வேண்டும். புதிய மாணவர் சேர்க்கையின் போது, அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு முதலமைச்சர் அவர்களின் திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக வழங்கப்படும் தரமான கல்வி, சீருடைகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் மதிய உணவு போன்ற பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் குறித்து பெற்றோர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் விரிவாக எடுத்துக் கூற வேண்டும்.

கண்காணிப்பு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்

இந்த தகவலை வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் வாயிலாக உடனடியாக பள்ளிகளுக்கு தெரியப்படுத்தி, இதற்கான உரிய தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதைக் கண்காணிக்குமாறு மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு ஏற்பாட்டின் மூலம், ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகளும் மங்களகரமான விஜயதசமி நாளில் அரசுப் பள்ளிகளில் தங்களது கல்விப் பயணத்தை மிக எளிய முறையில் தொடங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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