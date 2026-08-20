ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே ஆக்சிஜன் டேங்கர் லாரியில் திடீர் கசிவு: வெண்புகை மண்டலமாக மாறிய சாலை

சென்னை,
சென்னை, ஸ்ரீபெரும்புதூர் - தாம்பரம் சாலையில் நின்றுகொண்டிருந்த ஆக்சிஜன் டேங்கர் லாரியில் இருந்து ஏற்பட்ட திடீர் கசிவு காரணமாக, அப்பகுதி முழுவதும் அடர்ந்த வெண்புகை மண்டலமாக மாறியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஸ்ரீபெரும்புதூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் பெரிய தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த இடங்களாகும். அங்குள்ள தொழிற்சாலைகளின் பயன்பாட்டிற்காகவோ அல்லது மருத்துவத் தேவைக்காகவோ திரவ ஆக்சிஜன் ஏற்றிய டேங்கர் லாரி ஒன்று ஸ்ரீபெரும்புதூர் - தாம்பரம் நெடுஞ்சாலையில் வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, லாரியின் வால்வுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ஆக்சிஜன் கசியத் தொடங்கியது.
திரவ ஆக்ஸிஜன் காற்றில் கசியும்போது, அது வளிமண்டல ஈரப்பதத்துடன் வினைபுரிந்து அடர்ந்த வெண்புகையை உருவாக்கியது. இதனால் சில நிமிடங்களிலேயே அந்த சாலை முழுவதும் பனிமூட்டம் போல் வெண்புகை சூழ்ந்தது. புகைமூட்டம் மிக அடர்த்தியாக இருந்ததால், எதிரே வரும் வாகனங்கள்கூட தெரியாத நிலை ஏற்பட்டது.
சாலையின் ஒரு பகுதி முற்றிலும் மறைந்ததால், விபத்து ஏதும் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள் தங்களது வாகனங்களை ஆங்காங்கே நிறுத்தினர். சில நொடிகள் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் பாதசாரிகள் பயந்து ஓடினர்.
தகவல் அறிந்தவுடன் போலீசாரும், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்க அந்த பாதையில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு, மாற்றுப் பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டது. பிறகு, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவியுடன் டேங்கரின் கசிவு சரிசெய்யப்பட்டு நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.
ஆக்ஸிஜன் என்பது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வாயு அல்ல என்றாலும், அது எரியும் தன்மைக்கு துணை புரியும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த சம்பவத்தால் அந்த சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.