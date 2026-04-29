சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி, தென்காசிக்கு கோடை கால சிறப்பு ரெயில்

சென்னை,
கோடை காலத்தையொட்டி, பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி, தென்காசிக்கு சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து நாளை (30-ந் தேதி) இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 06045) மறுநாள் மதியம் 1 மணிக்கு கன்னியாகுமரியை சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், கன்னியாகுமரியில் இருந்து மே 3-ந் தேதி இரவு 11.25 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06046) மறுநாள் மதியம் 11.30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரை வந்தடைகிறது.
இதேபோல், தாம்பரத்தில் இருந்து நாளை (30-ந் தேதி) இரவு 10.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06089) மறுநாள் காலை 10 மணிக்கு தென்காசியை சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், செங்கோட்டையில் இருந்து மே 3-ந் தேதி இரவு 9.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06090) மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு தாம்பரத்தை சென்றடையும்.
இந்த சிறப்பு ரெயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கிவிட்டது
