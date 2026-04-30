ஈரோடு - சென்னை இடையே கோடைக்கால சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்

சேலம்,
கோடை காலத்தை முன்னிட்டு ஈரோடு மற்றும் போத்தனூரில் இருந்து சேலம் வழியாக சென்னை சென்டிரல் ரெயில் நிலையம் வரை சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படும் என ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி ஈரோடு- சென்னை சென்டிரல் சிறப்பு ரெயில் ஈரோட்டில் இருந்து (வண்டி எண்-06026) இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை 9.20 மணிக்கு புறப்பட்டு சேலம், மொரப்பூர், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி வழியாக மாலை 5 மணிக்கு சென்னை சென்டிரல் ரெயில் நிலையம் சென்றடையும்.
மறு மார்க்கத்தில் சென்னை சென்டிரல்- போத்தனூர் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்-06025) சென்னை சென்டிரல் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து இன்று மாலை 6.45 மணிக்கு புறப்பட்டு பெரம்பூர், அரக்கோணம், ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் வழியாக மறுநாள் காலை 5.15 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும்.
இதேபோல் போத்தனூர்-சென்னை சென்டிரல் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்-06028) மற்றும் மறுமார்க்கத்தில் சென்னை சென்டிரல்-போத்தனூர் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்-06027) வருகிற 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் மேற்கண்ட காலஅட்டவணையில் இயங்கும் என்று சேலம் ரெயில்வே கோட்ட அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.