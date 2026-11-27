சென்னை,
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முதலாம் படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் உள்ள மலையில் தீபத்தூணில் நவம்பர் 24ம் தேதி கார்த்திகை தீபத்திருநாளன்று ஒருமுறை தீபம் ஏற்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவிட்டது. ஆனால் அந்த உத்தரவை தமிழக அரசு நிறைவேற்றவில்லை.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு, திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் நாளை (28.11.2026) தீபம் ஏற்ற அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், மலை முழுவதும் சி.ஆர்.பி.எப். கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும், சட்டம் ஒழுங்கு அமைதியை சி.ஆர்.பி.எப். வீரர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் நாளையே தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில், முதல்-அமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார். முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலக முகாமான பாமனி இல்லத்தில் நடைபெறும் இந்த அவசர ஆலோசனையில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார், தலைமை செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.