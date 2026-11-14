வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்: தயார் நிலையில் இந்திய கடலோரக் காவல் படை

சென்னை,
வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் உருவாகியுள்ள நிலையில், மக்களின் உயிர்களைக் காக்கவும், உடைமைகளைப் பாதுகாக்கவும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கை பின்வருமாறு;
”தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் நவம்பர் 13, 2026 அன்று ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டன. இது புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை, கிழக்குக் கடற்கரைப் பகுதியில் தனது தயார்நிலையை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மாறிவரும் வானிலைச் சூழலில், மக்களின் உயிர்களைக் காக்கவும், உடைமைகளைப் பாதுகாக்கவும், கடல்சார் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் கப்பல்கள் மற்றும் வானூர்திகள் எந்த நேரத்திலும் செயலாற்றக்கூடிய வகையில் தயார்நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கடலோரக் காவல்படையின் ரேடார் நிலையங்கள், உருவாகி வரும் இந்த வானிலை அமைப்பைக் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றன. மேலும், கடலில் மீனவர்கள், வணிகக் கப்பல்கள் மற்றும் பிற கடல் பயணிகளுக்குத் தகுந்த நேரத்தில் வானிலை எச்சரிக்கைகளையும் பாதுகாப்பு ஆலோசனைகளையும் வழங்க, கடல் ரோந்துப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள தொலைநிலை செயல்பாட்டு நிலையங்கள், உரிய தகவல்கள் உடனுக்குடன் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, பிராந்திய மொழிகளில் வானிலை எச்சரிக்கைகளையும் ஆலோசனைகளையும் உயர் அலைவரிசை கருவிகள் மூலம் ஒலிபரப்பி வருகின்றன. நங்கூரமிட்டுள்ள கப்பல்களுக்கு எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காகத் துறைமுக அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரைப் பகுதிகளில், அவசர காலச் சூழல்களைக் கையாள்வதற்காக இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் (DRTs) தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேவைப்படும் பட்சத்தில், தேடல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் (SAR), மற்றும் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிவாரணப் பணிகளை (HADR) உடனடியாக மேற்கொள்ளும் வகையில், இந்தியக் கடலோரக் காவல்படையின் அனைத்துக் கப்பல்களும் விமானங்களும் முழுத் தயார் நிலையில் உள்ளன.
இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை, சிவில் நிர்வாகம், துறைமுக அதிகாரிகள் மற்றும் பிற கடல்சார் பங்குதாரர்களுடன் நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பைப் பேணி வருகிறது. ஏதேனும் அவசரச் சூழல் ஏற்பட்டால், அதற்கு விரைவாகவும் திறம்படவும் பதிலளிக்க இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை முழுமையாகத் தயாராக உள்ளது.
கடல்சார் பாதுகாப்பில் தனது உறுதியான அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில், கடலில் உயிர்களையும் உடைமைகளையும் காக்க இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை விழிப்புடனும், எந்த நேரத்திலும் பணியைச் செய்யத் தயாரான நிலையிலும் உள்ளது.”
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.