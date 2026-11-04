ஆவடி விமானப்படை நிலையத்திற்கு தமிழக கவர்னரின் ‘பாராட்டு பாத்திரம்’ வழங்கி கவுரவிப்பு

சென்னை,
இந்திய விமானப்படையின் முக்கிய ஆயுத தளவாடங்கள் மற்றும் பயிற்சி மையமான ஆவடி விமானப்படை நிலையத்திற்கு, தமிழ்நாடு கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேகர், மக்கள் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்ற விழாவில், பெருமைமிக்க ‘யூனிட் சைட்டேஷன்’ பாராட்டுப்பத்திரம் வழங்கி கௌரவித்தார். இது தொடர்பாக, வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:-
இந்த விருதை, ஆவடி விமானப்படை நிலையத்தின் கமாண்டிங் அதிகாரியான ஏர் கமடோர் பிரதீப் சர்மா பெற்றுக்கொண்டார். இந்நிகழ்ச்சியில், ஆவடி விமானப்படை குடும்ப நல சங்கத்தின் தலைவி குரூப் கேப்டன் ரச்னா சர்மா (ஓய்வு), விமானப்படை வீரர்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்டனர். ஆவடி விமானப்படை நிலையத்துடன் சேர்த்து, சென்னையில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு படையின் (NSG) 27-வது சிறப்பு கூட்டு குழுமத்திற்கும் (27 Special Composite Group) கவர்னரின் பாராட்டு பத்திரம் வழங்கப்பட்டது.
ஆவடி விமானப்படை நிலையம், தனது தளவாட கட்டமைப்பின் மூலம் இந்திய விமானப்படையின் செயல்பாட்டு திறனை பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இந்த நிலையம், விமானப்படையின் பல்வேறு யூனிட்டுகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், சீருடைகள், வாகனங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்முதல் செய்து விநியோகிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்கிறது. மேலும், சிறிய ரக ஆயுதங்களை பழுதுபார்த்தல், பராமரித்தல் மற்றும் முழுமையாக சீரமைத்தல், அவற்றுக்கான வெடிமருந்துகளை நிர்வகித்தல் போன்ற பொறுப்புகளையும் இது மேற்கொள்கிறது.
இந்திய விமானப்படைக்கு திறமையான பணியாளர்களை உருவாக்குவதிலும் இந்த நிலையம் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறது. இது, மெக்கானிக்கல் பிரிவு போக்குவரத்து ஓட்டுநர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதுடன், விமான செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான வாகனங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை பராமரிக்கும் பணியாளர்களுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சியையும் வழங்குகிறது. இது தவிர, விமானப்படை தளங்களை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வீரர்களின் தொழில்முறை திறனையும் தயார்நிலையையும் மேம்படுத்தும் பயிற்சிகளையும் இந்த நிலையம் நடத்துகிறது.
இந்த ‘யூனிட் சைட்டேஷன்’ விருது, ஆவடி விமானப்படை நிலையத்தின் அனைத்து பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு, தொழில்முறை திறன் மற்றும் கூட்டு முயற்சியின் சான்றாகும். இந்திய விமானப்படையின் மிக உயர்ந்த சேவை மரபுகள் மற்றும் தேசத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றிற்கு இணங்க, செயல்பாட்டு சிறப்பு, தளவாடத் தயார்நிலை, பயிற்சி மற்றும் பணியாளர் நலன் ஆகியவற்றில் இந்த நிலையம் தொடர்ந்து காட்டி வரும் ஈடுபாட்டை இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது.
ஆவடி விமானப்படை நிலையம் தனது பணியாளர்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள சமூகத்தினரின் நலன் மற்றும் நல்வாழ்விலும் தனது அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. நிலையத்தின் சாதனைகள், விமானப்படை தளபதியான ஏர் கமாண்டர் பிரதீப் சர்மா, மற்றும் உள்ளூர் விமானப்படை குடும்ப நல சங்கத்தின் தலைவரான குரூப் கேப்டன் ரச்னா சர்மா (ஓய்வு) ஆகியோரின் தொலைநோக்கு, தலைமைத்துவம் மற்றும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை பிரதிபலிக்கின்றன. இவர்களின் முன்னெடுப்புகள் செயல்பாட்டு திறன், தொழில்முறை சிறப்பு மற்றும் நலத்திட்டங்களை வலுப்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.