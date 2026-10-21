தள்ளிப்போகும் தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தல்!

சென்னை,
தமிழகத்தில் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. வார்டுகள் மறுசீரமைப்பு, இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட பணிகள் நிலுவையில் இருப்பதாலும், இடைத்தேர்தல் மற்றும் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதாலும், உள்ளாட்சித் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு (2027) மார்ச் மாதத்துக்குப் பிறகே நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அரசு உயர் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வார்டுகளை வரையறை செய்வது, உள்ளாட்சி நிர்வாக அலகுகளை மறுசீரமைப்பது மற்றும் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகள் முழுமையடையாததால் தேர்தலை நடத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த 9 மாவட்டங்களில் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிப்பதற்காகத் தனி அதிகாரிகளை நியமித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதேபோல், கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலேயே பதவிக்காலம் முடிவடைந்த மற்ற 28 மாவட்டங்களில் உள்ள தனி அதிகாரிகளின் பதவிக்காலமும் 2027-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அரசு உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வார்டு வரையறைப் பணிகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன. மேலும், டிசம்பர் மாதம் வரை பருவமழை தொடர்பான பணிகளும், இடைத்தேர்தல்களும் நடைபெற உள்ளன. பிப்ரவரி மாதத்தில் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இதன் காரணமாக, அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்கு முன்பாக உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த முடியாத சூழல் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் 5 ஆண்டு பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. இதற்கிடையே, 37 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை அக்டோபர் 19-ம் தேதிக்கு முன்பாக நடத்த முடியாது என்று ஊரக வளர்ச்சி ஆணையர் இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் அரசுக்குத் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், 46 கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுடன் இணைப்பது, விரிவாக்கப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளை அறிவிப்பது, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சிகள் தொடர்பான பணிகள் ஆகியவையும் நிலுவையில் உள்ளன.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தொடர்பாக, மறுசீரமைப்புப் பணிகள் முடிந்த பிறகே கிராமப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அரசு நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்துள்ளது.
எனவே, மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்து தேர்தல் நடத்தப்படும் வரை, கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிர்வாகம் தனி அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டிலேயே தொடர்ந்து நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.