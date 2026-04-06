அரசுப் பேருந்து எல்இடியில் ‘தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ என்ற எழுத்துகள் ஓடியதால் பரபரப்பு

அரசு பேருந்து ஒன்றில், வழித்தடத்தை அறிவிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த டிஜிட்டல் போர்டில், திடீரென தமிழக வெற்றிக் கழகம் என பெயர் ஓடியதால் பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். TN45 M4853 என்கிற பதிவெண் கொண்ட அரசு பேருந்தில், டிஸ்ப்ளேவில் விஜய்யின் கட்சியின் பெயர் ஓடும் காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவின. பேருந்து எங்கு செல்கிறது, வழித்தடம் என்ன? என்பது ஓடக்கூடிய டிஜிட்டல் போர்டில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் என ஓடுவதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த பயணிகளும் குழப்பம் அடைந்தனர்.
இந்த நிலையில், கட்சியின் பெயர் பஸ்சின் டிஜிட்டல் போர்டில் ஓடியது தொடர்பாக தமிழக அரசுபோக்குவரத்து கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. இது குறித்து கூறப்பட்டுள்ளதாவது:சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வரும் வீடியோவில் உள்ள பேருந்தானது, தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் (கும்பகோணம்) லிமிடெட், திருச்சி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த புதிய பேருந்து ஆகும். இப்பேருந்தில் உள்ள மின்னணு வழித்தடப் பலகையில் (Electronic Route Board) சில வாசகங்கள் இடம்பெற்றது குறித்து உடனடி விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. விசாரணையில், யாரோ அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அந்தப் பேருந்தின் வழித்தடப் பலகையினை இயக்கும் மென்பொருள் பலகையை (Motherboard) ஹேக் (Hack) செய்து, இத்தகைய தவறான வாசகங்களை பதிவிட்டது கண்டறியப்பட்டது.
மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்:
• இச்சம்பவம் நேற்று கவனத்திற்கு வந்தவுடன், உடனடியாக அந்த மின்னணு பலகையின் மதர்போர்டு (Motherboard) மாற்றப்பட்டு, சரியான வழித்தட விவரங்கள் பதிவேற்றப்பட்டன.
• இது போன்ற செயல்கள் இனி நிகழாமல் இருக்கவும், சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், மின்னணு பலகை சேவை வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு (Service Provider) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.