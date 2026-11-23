சென்னை,
சென்னை ஆலந்தூரில், பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று தொடங்கி வைத்தார். இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-
பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று சென்னை, ஆலந்தூர், புனித தோமையார் பன்னாட்டுப் பயிற்சி மையத்தில், ஆசிரியர்களுக்குத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியினைத் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரை ஆற்றினார். ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளை இன்றைய குழந்தைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளவும் கற்றல் உபகரணங்களைக் கையாளவும் குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் கற்கும் வகையில் எவ்வாறு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் கணிதம், அறிவியல், ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்களைக் கற்பிக்கின்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 2,000 பேருக்குப் பயிற்சி அளிக்க மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பறைகளில் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், கணிதம், ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்களை மாணவர்களுக்கு ஆர்வமூட்டும் வகையில் எளிமையாகக் கற்பிக்க உதவும் நோக்கில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சியின் வாயிலாக, ஆசிரியர்கள் எளிய கற்பித்தல் உபகரணங்கள் தயாரித்தல், செயல்பாடுகளை வடிவமைத்தல், தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத் திறன்களைக் கற்பித்தலில் பயன்படுத்துதல், வினா உருவாக்குதல், உருவாக்க வைத்தல் ஆகிய திறன்களை மேம்படுத்திக் கொள்வர்.
பயிற்சியின் முடிவில் ஆசிரியர்கள், புதிய அணுகுமுறையில் கடினமான பாடக்கருத்துகளை எளிமையாக விளக்கவும், பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் தயாரிக்கவும், தேர்வுக்கான வினாக்களை உருவாக்கவும், மாணவர்களின் கற்றல் திறனுக்கு ஏற்ப கற்பிக்கவும், சிந்தனைத் திறன், படைப்பாற்றலை வளர்க்கும் திறன் ஆகியவற்றையும் பெறுவர்.
முதற்கட்டமாக, 38 மாவட்டங்களைச் சார்ந்த கணித பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 76 பேர், அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 76 பேர் என மொத்தம் 152 ஆசிரியர்களுக்குத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியானது உண்டு உறைவிடப் பயிற்சியாக 23.11.2026 முதல் 27.11.2026 வரை 5 நாள்கள் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வி அரசு செயலர் இன்னசென்ட் திவ்யா, மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குநர் லதா, தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் சசிகலா, இணை இயக்குநர் (பயிற்சி) அமுதவல்லி மற்றும் கல்வித்துறை உயர் அலுவலர்கள் கலந்துகொண்டனர். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.