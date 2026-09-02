தமிழக செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் அரசுப் பேருந்தின் கதவை திடீரென திறந்ததால் கீழே விழுந்து 10 பள்ளி மாணவிகள் காயம்

மாணவிகள் இறங்கத் தயங்கிய நிலையில், பேருந்தின் கதவு திடீரென திறக்கப்பட்டது.
பேருந்தில் இருந்து தவறி விழுந்த 10 மாணவிகள் காயம்.
பள்ளி மாணவி
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புதுக்கோட்டை,

புதுக்கோட்டை அருகே அரசுப் பேருந்தின் கதவு திடீரென திறக்கப்பட்டதால் படியில் பயணம் செய்த பழங்குடியின மாணவிகள் 10 பேர் சாலையில் விழுந்து காயமடைந்தனர். இதனைக் கண்டித்து கிராம மக்கள் திருச்சி - புதுக்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தீவிர சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அரசுப் பேருந்தில் மாணவிகள் பயணிகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரனூர் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் புதுக்கோட்டையில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு அரசுப் பேருந்துகள் மூலம் தினமும் சென்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று (புதன்கிழமை) காலையும் வழக்கம்போல் பழங்குடியின மாணவிகள் கீரனூரில் இருந்து புதுக்கோட்டை நோக்கி சென்ற அரசுப் பேருந்தில் ஏறியுள்ளனர்.

கடுமையான கூட்டம்

பேருந்து ரெங்கம்மாள்சத்திரம் அருகே வந்தபோது, பேருந்திற்குள் கடுமையான கூட்டம் நிலவியது. இதனால் பேருந்தின் படிக்கட்டுகளில் பயணம் செய்த பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவிகளை பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்குமாறு நடத்துனர் வற்புறுத்தியுள்ளார்.

சாலையில் விழுந்த மாணவிகள்

மாணவிகள் இறங்கத் தயங்கிய நிலையில், பேருந்தின் கதவு திடீரென திறக்கப்பட்டது. இதில் நிலைதடுமாறி ஒருவர் பின் ஒருவராக 10 மாணவிகள் ஓடும் பேருந்தில் இருந்து சாலையில் விழுந்து படுகாயமடைந்தனர். இதில் ஒரு மாணவியின் காலில் பேருந்தின் சக்கரம் ஏறியதில் அவர் மிக மோசமான நிலையை அடைந்தார்.

ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

மாணவிகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் ஓடிவந்தனர். மேலும் 108 ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து காயமடைந்த மாணவிகளை மீட்டு சிகிச்சைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மக்கள் போராட்டம்

பெரும்கல்விப் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு தங்களது பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பி வரும் தங்களுக்கு, அரசுப் பேருந்திலேயே இத்தகைய சாதிய மற்றும் அராஜகப் போக்கு நிகழ்ந்திருப்பதாகக் கூறி அக்கிராம மக்கள் கொதித்தெழுந்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள், திருச்சி - புதுக்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பொதுமக்கள் கோரிக்கை

போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசாரும் அரசு அதிகாரிகளும் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். பேருந்து நடத்துனர் அர்ச்சுனன் மற்றும் ஓட்டுநர் மணிகண்டன் மீது கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்ய வேண்டுமென்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

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Daily Thanthi
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