சென்னை போக்குவரத்துப் பணியில் உத்தரப்பிரதேச நிறுவனத்திற்கு டெண்டர்

சென்னை,
சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் காலியாக உள்ள நடத்துனர் பணியிடங்களை வெளிமுகமை ஒப்பந்தம் மூலம் நிரப்புவதற்கான டெண்டர், உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் நடத்துனர் பணிகளை மேற்கொள்ளத் தகுதியான ஆட்களைத் தேர்வு செய்து வழங்குவதற்கான டெண்டரை உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த “எஸ்.எஸ். எண்டர்பிரைசஸ்” என்ற தனியார் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், முதற்கட்டமாக நூற்றுக்கணக்கான நடத்துனர்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
தமிழக அரசின் இந்த முடிவிற்கு சிஐடியு உள்ளிட்ட பல்வேறு போக்குவரத்துத் தொழிற்சங்கங்களும், அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது கடும் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளன. தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிந்து காத்துக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், வெளிமாநில நிறுவனத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை வழங்கியிருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
அரசுப் போக்குவரத்துப் பிரிவில் ஒப்பந்த முறையில் ஆட்களை நியமிப்பதால், தமிழக அரசின் 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டு முறை முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு சமூக நீதி சீர்குலையும் என அஞ்சப்படுகிறது. நிரந்தரப் பணியிடங்களை ஒப்பந்தப் பணிகளாக மாற்றுவது, அரசு வேலைவாய்ப்பை நம்பியிருக்கும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
தமிழக அரசு உடனடியாக இந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் தகுதியான நபர்களை நேரடி நிரந்தரப் பணியாளர்களாக நியமிக்க வேண்டும் எனப் போராட்டக் குழுவினர் வலியுறுத்தினர். இல்லையெனில், அடுத்தகட்டமாகப் போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்களைத் திரட்டிப் பெரும் போராட்டம் நடத்தப் போவதாகத் தொழிற்சங்கங்கள் எச்சரித்துள்ளன.