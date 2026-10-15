தமிழக செய்திகள்

சென்னையில் 1,000 ஏ.சி. மின்சார பஸ் கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து

தனியார் நிறுவனங்களே பஸ்களை வாங்கி இயக்க ஒப்பந்தத்தை மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் 1,000 ஏ.சி. மின்சார பஸ் கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து
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சென்னை,

சென்னை மாநகர போக்​கு​வரத்து கழகம் சுற்​றுச்​சூழல் பாதிப்​பு​களை குறைக்​கும் நோக்​கில் மின்​சார பஸ்களை இயக்கி வரு​கிறது. தற்​போது 310 ஏசி மின்​சார பஸ்களும், 400 ஏசி வசதி இல்​லாத பஸ்களும் இயக்​கப்​பட்டு வரு​கின்​றன. இந்த மின்​சார பஸ்கள் ஒப்​பந்த அடிப்​படை​யில் இயக்​கப்​பட்டு வரு​கிறது. ஒப்​பந்​தப்​படி பஸ்களை தனி​யார் நிறு​வனம் இயக்​கும், அதற்​கான தொகையை போக்​கு​வரத்து கழகம் வழங்​கும்.

அதன்​படி, ஒரு பஸ் தின​மும் 200 கி.மீ. இயக்க வேண்​டும், மாநகர போக்​கு​வரத்து கழகம் ஏசி பஸ்களுக்கு ஒரு கி.மீ.க்கு ரூ.80.82-ம், ஏசி இல்​லாத பஸ்களுக்கு ஒரு கி.மீ.க்கு ரூ.77.12-ம் வழங்​குகிறது. இதனிடையே கடந்த மார்ச் மாதம் ஆயிரம் 12 மீட்​டர் தாழ்தள மின் பஸ்களை கொள்​முதல் செய்ய டெண்​டர் கோரியது.

இந்த டெண்​டரில் அதிக நிறு​வனங்​கள் பங்​கேற்​காத​தால் பலமுறை டெண்​டர் திறப்பு ஒத்​திவைக்​கப்​பட்​டது. இதனிடையே நேற்று டெண்​டர் திறக்​கப்​படும் என அறிவிக்​கப்​பட்ட நிலை​யில் டெண்​டர் ரத்து செய்​யப்​பட்​டுள்​ளது. டெண்​டரில் அதிக நிறுவனங்​கள் பங்​கேற்​காததே காரணம் என அதி​காரி​கள் கூறினர். மேலும் ஜெர்மனி வங்கி நிதியுதவியுடன் மின்சார பஸ் வாங்க கோரப்பட்ட டெண்டர் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

ஜெர்மனி வங்கி நிதியுதவியுடன் மின்சார பஸ்கள் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், விரைவில் இதில் உரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு மீண்டும் புதிய டெண்டர் வெளியிடப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தனியார் நிறுவனங்களே பஸ்களை வாங்கி இயக்க ஒப்பந்தத்தை மாற்றவும் அரசுக்கு கி.மீட்டருக்கு நிலையான கட்டணம் வழங்கும் வகையில் ஒப்பந்தத்தை மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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