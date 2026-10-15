சென்னையில் 1,000 ஏ.சி. மின்சார பஸ் கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து

சென்னை,
சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை குறைக்கும் நோக்கில் மின்சார பஸ்களை இயக்கி வருகிறது. தற்போது 310 ஏசி மின்சார பஸ்களும், 400 ஏசி வசதி இல்லாத பஸ்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மின்சார பஸ்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒப்பந்தப்படி பஸ்களை தனியார் நிறுவனம் இயக்கும், அதற்கான தொகையை போக்குவரத்து கழகம் வழங்கும்.
அதன்படி, ஒரு பஸ் தினமும் 200 கி.மீ. இயக்க வேண்டும், மாநகர போக்குவரத்து கழகம் ஏசி பஸ்களுக்கு ஒரு கி.மீ.க்கு ரூ.80.82-ம், ஏசி இல்லாத பஸ்களுக்கு ஒரு கி.மீ.க்கு ரூ.77.12-ம் வழங்குகிறது. இதனிடையே கடந்த மார்ச் மாதம் ஆயிரம் 12 மீட்டர் தாழ்தள மின் பஸ்களை கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் கோரியது.
இந்த டெண்டரில் அதிக நிறுவனங்கள் பங்கேற்காததால் பலமுறை டெண்டர் திறப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதனிடையே நேற்று டெண்டர் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. டெண்டரில் அதிக நிறுவனங்கள் பங்கேற்காததே காரணம் என அதிகாரிகள் கூறினர். மேலும் ஜெர்மனி வங்கி நிதியுதவியுடன் மின்சார பஸ் வாங்க கோரப்பட்ட டெண்டர் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஜெர்மனி வங்கி நிதியுதவியுடன் மின்சார பஸ்கள் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், விரைவில் இதில் உரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு மீண்டும் புதிய டெண்டர் வெளியிடப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தனியார் நிறுவனங்களே பஸ்களை வாங்கி இயக்க ஒப்பந்தத்தை மாற்றவும் அரசுக்கு கி.மீட்டருக்கு நிலையான கட்டணம் வழங்கும் வகையில் ஒப்பந்தத்தை மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.