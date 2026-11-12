அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஷூ, சாக்ஸ், மழைக்கோட், ஸ்வெட்டர்... ரூ.52 கோடிக்கு டெண்டர் வெளியீடு!

சென்னை,
தமிழகத்தில் 2027-2028-ம் கல்வியாண்டில் அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ள ஷூ, சாக்ஸ், மழைக்கோட் மற்றும் கம்பளி ஸ்வெட்டர் ஆகியவற்றுக்கான கொள்முதல் பணிகளை மேற்கொள்ள ஒரே நாளில் 4 டெண்டர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதற்காக மொத்தம் ரூ.52.05 கோடி மதிப்பில் டெண்டர்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் (TNTB&ESC) சார்பில் இந்த டெண்டர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக ஷூ வழங்குவதற்காக ரூ.37 கோடியே 24 லட்சம் மதிப்பில் முதல் டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், ஷூவுடன் வழங்கப்பட உள்ள சாக்ஸ்களுக்காக ரூ.9 கோடியே 7 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
மலைப்பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் மழைக்காலங்களில் சிரமமின்றி பள்ளிக்கு சென்று வருவதற்காக மழைக்கோட் வழங்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக ரூ.3 கோடியே 32 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 91 ஆயிரத்து 771 மழைக்கோட்டுகள் கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மழைக்கோட்டுகள் 'செர்ரி ரெட்' (Cherry Red) நிறத்தில் தயாரிக்கப்பட உள்ளன. 28, 30, 32 மற்றும் 34 இன்ச் அளவுகளில் இவை வழங்கப்பட உள்ளன.
கோவை, நீலகிரி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொடைக்கானல், சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏற்காடு, ஈரோடு, தர்மபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கொல்லிமலை, தேனி, திருச்சி, திருநெல்வேலி, திருப்பத்தூர், கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள வால்பாறை, திருவண்ணாமலை, வேலூர் உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த மழைக்கோட்டுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இதேபோல், குளிர் அதிகமாக காணப்படும் மலைப்பகுதிகளில் பயிலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கம்பளி ஸ்வெட்டர் வழங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ரூ.2 கோடியே 42 லட்சம் மதிப்பில் நான்காவது டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஷூ, சாக்ஸ், மழைக்கோட் மற்றும் கம்பளி ஸ்வெட்டர் வழங்குவதற்காக மொத்தம் ரூ.52 கோடியே 5 லட்சம் மதிப்பில் 4 டெண்டர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
2027-2028-ம் கல்வியாண்டில் மாணவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை உரிய காலத்தில் வழங்குவதற்கான முன்னேற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த டெண்டர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.