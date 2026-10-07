தென்காசி: 2 குழந்தைகளை எரித்துக்கொன்று தாய் தீக்குளித்து தற்கொலை

தென்காசி,
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே கோவில் கொடை விழாவில் கணவர் அவதூறாக பேசியதால் 2 குழந்தைகளை எரித்துக்கொன்று தாயும் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே உள்ள வடக்குசத்திரம் பகுதியை சேர்ந்த காளிப்பாண்டி (வயது 33), பெயிண்ட் அடிக்கும் தொழிலாளி. இவருக்கும், விருதுநகர் மாவட்டம் தேவதானம் பகுதியைச் சேர்ந்த மாரியம்மாள்(25) என்பவருக்கும் கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது. அவர்களுக்கு கபினேஷ்வரன்(5), ரபினேஷ்வரன்(4) ஆகிய 2 மகன்கள் உண்டு. இதில் கபினேஷ்வரன் 1-ம் வகுப்பும், ரபினேஷ்வரன் அங்கன்வாடிக்கும் சென்று வந்தனர்.
காளிப்பாண்டிக்கு மதுகுடிக்கும் பழக்கம் இருந்து வந்ததாகவும், இதனால் கணவன்-மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு கோவிலில் கொடை விழா நடந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவில் மாரியம்மாள் தனது 2 மகன்களுடன் விழாவுக்கு சென்றார். அங்கு அவர் பெண்களுடன் கும்மியடித்துக் கொண்டு இருந்தார்.
அப்போது அங்கு மதுபோதையில் வந்த காளிப்பாண்டி தனது மனைவியை அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மனவேதனை அடைந்த மாரியம்மாள் தனது 2 மகன்களையும் அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தார். பின்னர் வீட்டில் இருந்த மண்எண்ணெயை 2 மகன்கள் மீதும், தன் மீதும் ஊற்றி தீவைத்துக் கொண்டார். அவர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் அங்கு ஓடிவந்து தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைத்தனர்.
இதில் உடல் கருகி பலத்த காயம் அடைந்த மாரியம்மாள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக துடிதுடித்து இறந்தார். 2 குழந்தைகளும் உடல் கருகிய நிலையில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டு இருந்தது. அவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று காலையில் கபினேஷ்வரன், ரபினேஷ்வரன் ஆகிய 2 பேரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.