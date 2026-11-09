தீபாவளிக்கு பிறகும் ஈரோட்டில் களைகட்டிய ஜவுளி விற்பனை!

ஈரோடு,
தீபாவளி பண்டிகை முடிவடைந்த பிறகும் ஈரோட்டில் ஜவுளி விற்பனை தொடர்ந்து களைகட்டி வருகிறது. ஜவுளி ரகங்களுக்கு 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என 10-க்கும் மேற்பட்ட ஜவுளிக்கடைகள் அறிவித்துள்ளதால், புதிய துணிகள் மற்றும் ஆடைகளை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகளவில் கடை வீதிகளில் குவிந்து வருகின்றனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் ஜவுளி விற்பனைக்கு பெயர் பெற்ற பகுதியாக விளங்கி வருகிறது. இங்கு தினமும் ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் வந்து ஜவுளி ரகங்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர். குறிப்பாக பண்டிகை காலங்களில் ஜவுளி விற்பனை அதிகரிப்பது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜவுளிக்கடைகளில் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. தற்போது தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பின்னரும் விற்பனையை அதிகரிக்கும் வகையில், 10-க்கும் மேற்பட்ட ஜவுளிக்கடைகள் பல்வேறு ரக ஆடைகளுக்கு 50 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி அறிவித்துள்ளன.
இந்த தள்ளுபடி அறிவிப்பை அறிந்த பொதுமக்கள், அதிகாலை முதலே ஜவுளிக்கடைகளுக்கு வரத் தொடங்கினர். இதனால் கடை வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. குடும்பம் குடும்பமாக வந்த பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான சேலைகள், சட்டைகள், சுடிதார் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஜவுளி ரகங்களை ஆர்வத்துடன் தேர்வு செய்து வாங்கிச் சென்றனர்.
தள்ளுபடி விலையில் தரமான ஆடைகளை வாங்க முடியும் என்பதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் இந்த விற்பனைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பிறகும் ஈரோட்டில் ஜவுளி விற்பனை உற்சாகத்துடன் நடைபெற்று வருகிறது.