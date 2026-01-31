நாளை தைப்பூசம்: திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் குவியும் பக்தர்கள் கூட்டம்

தூத்துக்குடி,
தமிழ்க் கடவுளான முருகப்பெருமானை வழிபடும் மிக முக்கியமான தினங்களில் ஒன்று தைப்பூசத் திருநாள். தை மாதத்தில் பூசம் நட்சத்திரத்தன்று பவுர்ணமி இணைந்து வரும் நாளிலோ அல்லது பவுர்ணமியை ஒட்டிய நாளிலோ தைப்பூசம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நன்னாளில் முருகப் பெருமானை போற்றி வழிபட்டால் பல மடங்கு நன்மைகள் பெறலாம்.
அந்த வகையில் முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் 2-ம் படை விடாக திகழும் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் நாளை தைப்பூசத் திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. தைப்பூசத்திற்காக பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக திருச்செந்தூருக்கு வருகை தந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
கோவிலுக்கு பாதயாத்திரையாக வருகை தரும் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. திருச்செந்தூர் எல்லையில் சிறப்பு முகாம் அமைக்கப்பட்டு, பாதயாத்திரையாக வரும் பக்தர்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் மூலம் கையில் பச்சை வண்ண டேக் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
பச்சை வண்ண டேக் அணிந்து கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள், விரைவாக சாமி தரிசனம் செய்ய சிறப்பு பாதை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருவதால் திருச்செந்தூர் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.