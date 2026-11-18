தஞ்சாவூர்,
தஞ்சாவூரில் ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளரின் இருசக்கர வாகனத்திற்குள் புகுந்த பாம்பை தீயணைப்பு வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராடி உயிருடன் மீட்டனர்.
தஞ்சாவூர் நகரப் பகுதியில் ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஒருவரின் இருசக்கர வாகனம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அந்த வாகனத்தின் உள்பகுதிக்குள் பாம்பு ஒன்று புகுந்து பதுங்கியிருப்பதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இது குறித்து உடனடியாக தஞ்சாவூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், இருசக்கர வாகனத்தின் பாகங்களைக் கழற்றி பாம்பைப் பிடிக்க முயன்றனர்.
மீட்புப் பணியின் போது, வாகனத்திலிருந்து திடீரென வெளியேறிய பாம்பு சாலையில் சீறிப் பாய்ந்து ஓடியதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. இருப்பினும், தீயணைப்பு வீரர்கள் சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு, நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு அந்த பாம்பை பாதுகாப்பாகப் பிடித்தனர். பின்னர், பிடிபட்ட பாம்பு அருகிலுள்ள வனப்பகுதியில் பத்திரமாக விடப்பட்டது.