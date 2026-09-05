தமிழக செய்திகள்

‘மக்கள் அதிகாரத்தின் குறியீடாக இருப்பவர் முதல்-அமைச்சர்’ - மு.வீரபாண்டியன்

அதிகாரிகள் முதல்-அமைச்சரை வழிநடத்தக் கூடாது என மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
‘மக்கள் அதிகாரத்தின் குறியீடாக இருப்பவர் முதல்-அமைச்சர்’ - மு.வீரபாண்டியன்
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சென்னை,

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;-

“இது அதிகாரிகளின் ஆட்சி அல்ல. இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் வேலையாட்கள்தான் அதிகாரிகள். இங்கு அதிகாரம் இருப்பது மக்களுக்குதான். மக்கள் அதிகாரத்தின் குறியீடாக இருப்பவர் முதல்-அமைச்சர்.

அதிகாரிகள் முதல்-அமைச்சரை வழிநடத்தக் கூடாது. மக்கள் அதிகாரத்தின் குறியீடாக இருக்கும் முதல்-அமைச்சரும், அமைச்சர்களும்தான் அதிகாரிகளை வழிநடத்த வேண்டும். ஆனால் இங்கு தலைகீழாக இருக்கிறது.”

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

மு.வீரபாண்டியன்
M.Veerapandian
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Daily Thanthi
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