திமுக ஆட்சி 23ம் புலிகேசி ஆட்சி - செல்லூர் ராஜு கிண்டல்

திமுக ஆட்சி 23ம் புலிகேசி ஆட்சி - செல்லூர் ராஜு கிண்டல்
x
தினத்தந்தி 1 Jan 2026 11:24 AM IST (Updated: 1 Jan 2026 11:31 AM IST)
t-max-icont-min-icon

டெக்னாலஜி கஞ்சா விற்பனையில் வளர்ச்சி அடைந்து இருப்பதாக செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

மதுரை,

ஆங்கிலப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய சென்றார். அங்கு செல்லூர் ராஜூ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;-

எடப்பாடியார் தலைமையிலான் கூட்டணி தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வரும். எடப்பாடியார் உறுதியாக வெற்றி பெறுவார். அவர் தான் 2026ல் முதல்-அமைச்சர். மின்மினி பூச்சிகள் எல்லாம் வெளிச்சம் தராது. மக்கள் தான் எஜமானர்கள். இது சினிமா வசனம் இல்லை. அமிதாப் பச்சன் வந்தாலும் கூட்டம் கூடும். யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என மக்கள் தான் தீர்மானிப்பார்கள்.

மதுரையில் ரூ.200 கோடி மக்களின் வரிப்பணம் திமுக நிர்வாகியால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கு தீர்வே கிடைக்க வில்லை. ஒரு மேயர் இல்லாமல் மாநகராட்சி நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. 3 மாதங்களாக மாநராட்சி கூட்டங்கள் நடைபெறவில்லை. இதனால் மக்களின் குறை, நிறைகள் குறித்து பேச முடியவில்லை.

இது போல ஒரு அவல ஆட்சி இந்தியாவில் மட்டும் அல்ல வேறு எங்கு நடந்தது இல்லை. 5 மண்டல தலைவர்கள் இல்லை. நிலைக்குழு தலைவர் இல்லை. எனவே திமுக ஆட்சி 23ம் புலிகேசி ஆட்சியை போல தான் இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

போதைப்பொருட்களால் குழந்தைகள் முதல் பாட்டிகள் வரை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கிறது. எனவே போதைப்பொருட்களை ஒளிக்கவேண்டும்.

மக்கள் நல்வாழவு துறை அமைச்சர் அருமையாக ஜோக் அடித்துள்ளார். முன்னாடி எல்லாம் போதைப்பொருளை விற்பார்கள். ஆனால் இப்போது எல்லம் ஆன்லைன் மூலமே விற்க தொடங்கி விட்டார்கள். கஞ்சா விற்பனை செய்பவர்கள் கூட டோர் செலிவரி செய்ய தொடங்கிவிட்டனர். டெக்னாலஜி கஞ்சாவிலும் வளர்ந்துவிட்டது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X