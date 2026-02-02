தமிழக செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளிக்கான இறக்குமதி வரியை பட்ஜெட்டில் குறைக்காதது ஏமாற்றம்

தங்கம், வெள்ளி விலை தினமும் புதிய உச்சத்தில் பயணிக்கிறது.
தங்கம், வெள்ளிக்கான இறக்குமதி வரியை பட்ஜெட்டில் குறைக்காதது ஏமாற்றம்
சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக கட்டுக்கடங்காமல் எகிறி வருகிறது. தினமும் உச்சம் என்ற பாணியில் பயணிக்கிறது. இப்படியாக கடந்த 2024-ம் ஆண்டு விலை அதிகரித்து வந்த நேரத்தில், மத்திய பட்ஜெட்டின்போது இறக்குமதி வரி குறைக்கப்பட்டது.

2024-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 23-ந்தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான ஒட்டுமொத்த இறக்குமதி வரியை 15 சதவீதத்தில் 6 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது. அந்த அறிவிப்பு வெளியான அன்றைய தினமே, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.275-ம், பவுனுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 200-ம் குறைந்திருந்தது.

அதேபோல், நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய அரசின் பட்ஜெட் அறிவிப்பிலும், தங்கம், வெள்ளி மீதான இறக்குமதி வரி சற்று குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில், அது தொடர்பான எந்த அறிவிப்பும் இல்லாதது ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருப்பதாக பொது மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

