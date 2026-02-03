மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ ஆய்வு மையத்தில் மீத்தேன் என்ஜின் சோதனை வெற்றி

நெல்லை,
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளிக்கு செலுத்துகிறது. இதற்கு துருவ செயற்கைக்கோள் ஏவுதள ராக்கெட் (பி.எஸ்.எல்.வி.), புவி ஒத்திசைவான செயற்கைக்கோள் ஏவுதள ராக்கெட் (ஜி.எஸ்.எல்.வி.), புவி ஒத்திசைவான செயற்கைக்கோள் ஏவுதள ராக்கெட் மார்க்-3 (எல்.வி.எம்-3) மற்றும் சிறிய செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவ பயன்படும் ராக்கெட் (எஸ்.எஸ்.எல்.வி.) என 4 ரக ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்துகிறது.
இதில் 4 வகைகளை கொண்ட பி.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட்டில் சுற்றுப்பாதையின் அடிப்படையில் செயற்கைக்கோள்களின் எடைகள் மாறுபடுகிறது. பூமி கண்காணிப்பு, புவி நிலையான மற்றும் வழிசெலுத்தல் ஆகிய 3 வகையான செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். அத்துடன் பல்துறை ஏவுதள ராக்கெட்டாகவும் செயல்படுகிறது.
உள்நாட்டு கிரையோஜெனிக் மேல்நிலையுடன் கூடிய ஜி.எஸ்.எல்.வி. ரக ராக்கெட் மூலம் 2 டன் வரை தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவ முடியும். எல்.வி.எம்.3 என்பது அடுத்த தலைமுறை ஏவுதள ராக்கெட்டாகும்.
இது 4 டன் எடை கொண்ட தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களையும், பூமியின் தாழ்வான சுற்றுப்பாதைக்கு 10 டன் வரை எடை கொண்ட செயற்கைக்கோளையும் ஏவும் திறன் கொண்டது. இந்த ராக்கெட் சி-25 கிரையோ நிலை உள்பட முற்றிலும் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தநிலையில், இஸ்ரோ அதன் அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட்டுக்கான எல்.ஓ.எக்ஸ்-மீத்தேன் என்ஜினின் முதல் சூடான சோதனை நெல்லை மாவட்டம் மகேந்திரகிரியில் உள்ள இஸ்ரோ ஆய்வு மையத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. இது அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட்டுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறினர்.