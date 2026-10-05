தவெக நிர்வாகிகள் மீது மானநஷ்டஈடு வழக்கு தொடர திமுகவுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு அனுமதி

சென்னை,
திமுகவைப் பற்றியும், கட்சியின் நிர்வாகிகள் குறித்தும் அவதூறான கருத்துகளை தெரிவித்ததாக கூறி, தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் அந்த கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மீது மானநஷ்டஈடு கோரி வழக்கு தொடர திமுகவுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு அனுமதி அளித்துள்ளது.
திமுக சார்பில் சென்னை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், தவெகவைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் மற்றும் தவெக ஐ.டி. பிரிவினர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ‘ஜெம் வீரமணி வழக்கு’ தொடர்பாக திமுக மீது குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தும் வகையில் கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இதனால் திமுகவுக்கும், அதன் நிர்வாகிகளுக்கும் அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் கருத்துகள் பரப்பப்பட்டதாகவும், இதற்காக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
மேலும், அவதூறு கருத்துகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு ரூ.1.1 கோடி மானநஷ்டஈடு கோரி வழக்கு தொடர அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் திமுக தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை ஐகோர்ட்டு, குறிப்பிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக தவெகவைச் சேர்ந்த சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் அக்கட்சியின் ஐ.டி. பிரிவுக்கு எதிராக ரூ.1.1 கோடி மானநஷ்டஈடு கோரி வழக்கு தொடர திமுகவுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதையடுத்து, தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் ஐ.டி. பிரிவுக்கு எதிராக திமுக சார்பில் மானநஷ்டஈடு வழக்கு தொடரும் நிலை உருவாகியுள்ளது.