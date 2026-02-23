தமிழக செய்திகள்

73 ஆண்டு கால வரலாற்றில் மிகவும் குறைவு: திமுக ஆட்சியில் சட்டசபை கூடிய நாட்கள் 161

ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தில் கவர்னர் உரை நிகழ்த்துவது மரபாக இருந்து வருகிறது.
சென்னை,

நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு 1952-ம் ஆண்டு முதல் ஜனநாயக முறைப்படி சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களே அந்தந்த மாநில சட்டசபைகளில் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க முடியும்.

சட்டசபை என்பது சட்டங்கள் இயற்கும் இடமாகும். மேலும், சட்டங்களை திருத்த பயன்படுவதுடன் மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணும் இடமாகவும் இருந்து வருகிறது. அதனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சட்டசபை கூடும் நாட்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஆண்டின் தொடக்கமாக முதல் கூட்டத்தில் கவர்னர் உரை நிகழ்த்துவது மரபாக இருந்து வருகிறது.

அதன்பிறகு, பட்ஜெட் கூட்டமும், தொடர்ந்து துறை வாரியாக மானியக் கோரிக்கை விவாதமும் நடைபெறுகிறது. மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக, மழைக்கால கூட்ட தொடரும் நடக்கிறது. கடந்த 2021-ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலுக்கு திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், ஆண்டுக்கு 100 நாட்களுக்கு குறையாமல் சட்டசபை கூட்டம் நடத்தப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 2021-ம் ஆண்டு மே முதல் 2026-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி வரை 5 ஆண்டுகளில் 161 நாட்கள் மட்டுமே சட்டசபை கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

இதுவரை, 73 ஆண்டு கால சட்டசபை வரலாற்றில் குறைந்த நாட்கள் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது இந்த முறைதான். இதற்கு முன்பு1989-1991-ம் ஆண்டு காலத்தில் 104 நாட்களே சட்டசபை கூட்டம் நடைபெற்றாலும், அப்போதைய ஆட்சி காலம் 3 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவுதான். இதுவரை நடைபெற்ற 16 சட்டசபை காலத்தில் கூட்டம் நடைபெற்ற நாட்கள் விவரம் வருமாறு:-

ஆண்டு - கூடிய நாட்கள்:-

1952-1957 - 314

1957-1961 - 305

1962-1967 - 252

1967-1971 - 199

1971-1976 - 326

1977-1980 - 179

1980-1984 - 304

1985-1988 - 178

1989-1991 - 104

1991-1996 - 224

1996-2001 - 264

2001-2006 - 182

2006-2011 - 226

2011-2016 - 191

2016-2021 - 162

2021-2026 - 161

