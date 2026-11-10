தமிழகத்தில் துப்பாக்கி கலாசாரம் பரவுவது அதிர்ச்சி! - தவெக அரசுக்கு இபிஎஸ் கண்டனம்!

குடியாத்தம்,
தமிழகத்தில் துப்பாக்கி கலாசாரம் பரவுவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த ஞானவேல் என்பவர் நாட்டுத் துப்பாக்கியால் கொடூரமாகச் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் என்ற செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது. தமிழகத்தில் ஏற்கனவே சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்து, சாமானிய மக்கள் பாதுகாப்பற்ற சூழலில் வாழ்ந்து வரும் நிலையில், வட மாநிலங்களில் பரவுவதைப் போன்ற ஒரு துப்பாக்கி கலாசாரம் தற்போது தமிழக மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு குற்றம் நிகழும்போது, "நாங்கள் உயர் மட்ட ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறோம்" மற்றும் "நாங்கள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளோம்" போன்ற வெற்று அறிக்கைகளை மட்டுமே ஊடகங்கள் வெளியிடுவதால் யாருக்கு என்ன நன்மை? வெறும் விளம்பரச் செய்திகளாலும், ஊடகங்களுக்காக நடத்தப்படும் போலியான சோதனைகளாலும் ஒரு மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை ஒருபோதும் சரிசெய்துவிட முடியாது.
இந்த கைப்பாவை அரசின் முதல்-அமைச்சர் விஜய் காவல்துறையைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் இவர், பணியில் தூங்கிக்கொண்டிருக்கிறாரா? எனவே, கைப்பாவை தவெக அரசு, வெற்று விளம்பர வித்தைகளைக் காட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு, சீர்குலைந்துவிட்ட தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்கவும், துப்பாக்கி கலாசாரத்தை அதன் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே ஈவிரக்கமின்றி ஒடுக்கவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.