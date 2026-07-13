தமிழக செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கவில்லை; பொதுமக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் - சுகாதாரத்துறை

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டுகளை விட நடப்பாண்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கவில்லை; பொதுமக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் - சுகாதாரத்துறை
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சென்னை,

ஆந்திராவில் கடப்பா மற்றும் அன்னமய்யா ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த இருவர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 8 பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சூழலில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த ஒருவர் வேலூர் சிஎம்சியில் அனுமதிக்கப்பட்டு கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார் என்று தகவல் பரவியது.

இது குறித்து வேலூர் மாவட்ட சுகாதார அதிகாரி விஜயசந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “என். சுப்புராயடு என்பவர் ‘செப்டிசீமியா’ பாதிப்புக்காக ஜூன் 28-ந்தேதி சி.எம்.சி. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு பல்வேறு உடல்நல பாதிப்புகள் இருந்தன. அனுமதிக்கப்பட்ட அன்றே அவர் உயிரிழந்து விட்டார். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டபோது அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்படவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கவில்லை என தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில், “தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கவில்லை. தேவையான அனைத்து கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டுகளை விட நடப்பாண்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் யாரும் அச்சமடைய தேவையில்லை” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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