சென்னை,
படத்தில் நம்பியாரை எம்.ஜி.ஆர் சாட்டையால் உரி உரி என உரித்ததுபோல் மதிமுகவும் சாட்டையை சுழறும் காலம் வரும் என வைகோ கூறியுள்ளார்.
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அரசியல் அறிக்கை ஒன்று தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எம்ஜிஆர் தனது திரைப்படங்களில் வில்லன் நம்பியாரைச் சாட்டையால் விளாசியது போல, தற்போதைய அரசியல் சூழலிலும் மதிமுக தனது சாட்டையைச் சுழற்றும் காலம் வெகு விரைவில் வரும் என்று அவர் அதிரடியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் முதல்வர் விஜய் அறிவிக்கவிருக்கும் வேட்பாளர்களை மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டிய முழுப் பொறுப்பு மதிமுகவிடம் உள்ளதாகவும் வைகோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் கூட்டணிக் கட்சிகளின் வெற்றிக்காகத் தங்களது தொண்டர்கள் தீவிரமாகக் களமிறங்கிப் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தமிழக அரசியலில் மாற்றங்களை உருவாக்கக் கோரி வரும் இளம் தலைவர்களையும், மாற்று அரசியல் சக்திகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்பு பார்க்கப்படுகிறது.