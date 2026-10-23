தேனி: சோத்துப்பாறை அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது!

தேனி:
தேனி மாவட்டம், சோத்துப்பாறை அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தின் முக்கிய நீராதாரங்களில் ஒன்றாக சோத்துப்பாறை அணை விளங்கி வருகிறது. இப்பகுதியில் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து, தற்போது முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது.
126 அடி கொள்ளளவு கொண்ட சோத்துப்பாறை அணையில், ஒரே நாளில் 6 அடி அளவுக்கு நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்ததன் காரணமாக அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அணைக்கு தற்போது வினாடிக்கு 380 கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால், அணைக்கு வரும் நீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. நீர்வரத்து மற்றும் நீர் வெளியேற்றம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணையிலிருந்து நீர் வெளியேற்றப்படுவதால், நீர்வழிப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.