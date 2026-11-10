அன்பில் மகேசுக்கு எதிரான புகார்களுக்கு முகாந்திரம் உள்ளது: சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம்

சென்னை,
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி மற்றும் முறையான புதுப்பித்தல் பணிகளுக்காக நூறு கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்றதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தி.மு.க.வின் முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் ஜாமீன் மனுவை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் மீண்டும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதியன்று லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினரால் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்ட அன்பில் மகேஷ், கடந்த 16 நாட்களாக சென்னை புழல் சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே அவர் தரப்பில் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீது நீண்ட விசாரணைக்குப் பின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அவரது ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது அவருக்கு மேலும் ஒரு சட்டப்படியான பின்னடைவாக மாறியுள்ளது.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்தபோது, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளிகளுக்குப் புதிய அனுமதிகள் வழங்குவது மற்றும் பழைய அனுமதிகளைப் புதுப்பித்தல் போன்ற அரசுப் பணிகளுக்காகப் பெருமளவில் லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
இதன் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர், சுமாராக ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை முறைகேடாகப் பெறப்பட்டதற்கான முகாந்திரங்கள் உள்ளதாகக் கூறி கடந்த அக்டோபர் 26-ம் தேதியன்று முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கானது அரசியல் வட்டாரத்திலும் கல்வித் துறையிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அன்பில் மகேஷ், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையற்றவை என்றும், உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டும் தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று கோரி அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் பலமுறை நீதிமன்றத்தில் மனுக்களைத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணைகள் நிறைவடைந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இவ்வழக்கின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் விசாரணை இன்னும் முழுமையாக நிறைவடையாததை கருத்தில் கொண்டு சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் அன்பில் மகேஷின் ஜாமீன் மனுவை அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளுபடி செய்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் தடயவியல் ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் முடிவுகளைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஜாமீன் தந்தால் விசாரணை பாதிக்கும் என்ற போலீஸ் வாதத்தை புறந்தள்ளிவிட முடியாது.
அன்பில் மகேசுக்கு தற்போதைய நிலையில் ஜாமீன் வழங்க முடியாது. எனவே வழக்கினை தள்ளுபடி செய்கிறோம். வழக்கில் சாட்சிகளின் வாக்குமூல அடிப்படையில் அன்பில் மகேசுக்கு எதிரான புகாருக்கு முகாந்திரம் உள்ளது. பள்ளி நிர்வாகிகள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் அடிப்படையாக உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.