பசும்பொன்னில் தேவர் குருபூஜை விழா...பாதுகாப்பு பணியில் போலீசார் தீவிரம்!

ராமநாதபுரம்,
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 64-வது குருபூஜை விழா இன்று (அக்.30) நடைபெறுகிறது.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், ஆன்மிகம் மற்றும் அரசியல் துறைகளில் முக்கியப் பங்காற்றியவருமான பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் பிறந்தநாள் ஆண்டுதோறும் தேவர் ஜெயந்தியாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், அவர் மறைந்த நாளை நினைவுகூரும் வகையில் குருபூஜையும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இதையொட்டி பசும்பொன்னில் உள்ள அவரது நினைவிடம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. நினைவிடத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள், தேவர் பக்தர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் வருகை தர உள்ளனர்.
தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜையை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பசும்பொன் சென்று முத்துராமலிங்கத்தேவர் நினைவிடத்தில் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். இதற்காக அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் தொண்டர்கள் திரளாக வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விழாவையொட்டி அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில் பசும்பொன் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வாகனப் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளில் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், முக்கிய இடங்களில் போலீசார் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதனால் பசும்பொன் பகுதியில் இன்று தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழா உற்சாகத்துடன் நடைபெறுகிறது.