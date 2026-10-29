பசுமைப் போர்வையாக மாறிய திம்பம் வனப்பகுதி: சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி!

ஈரோடு,
ஈரோடு மாவட்டம் திம்பம் வனப்பகுதியில் பெய்த தொடர் மழையால் அப்பகுதி முழுவதும் பசுமையாக மாறியுள்ளது. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் கண்டு ரசிக்கின்றனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட திம்பம் வனப்பகுதி மற்றும் மலைப்பாதையில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வந்தது. அந்த தொடர் மழை காரணமாக, திம்பம் வனப்பகுதி முழுவதும் பசுமைப் போர்வையாக மாறியுள்ளது. வறட்சியாக காணப்பட்ட இப்பகுதி, மழையால் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது.
திம்பம் மலைப்பாதையின் உயரமான மலை முகடுகளை வெண்பஞ்சு போன்ற மேகக் கூட்டங்கள் தழுவிச் செல்லும் ரம்மியமான காட்சி காணப்படுகிறது. அடர்ந்த பனிமூட்டம் மற்றும் மேகங்கள் சூழ்ந்து காணப்படுவதால், இப்பகுதியில் இதமான குளுமையான காலநிலை நிலவி வருகிறது.
தமிழக-கர்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் முக்கியப் பாதையாக இந்த திம்பம் மலைப்பாதை உள்ளதால், தினசரி ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் இவ்வழியாகச் சென்று வருகின்றன. தற்பொழுது நிலவி வரும் இந்த அழகிய இயற்கை காட்சியைக் கண்டு, அந்த வழியாகப் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகளும் சுற்றுலா பயணிகளும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இயற்கையின் இந்த அழகிய காட்சியைக் கண்டு ரசிப்பதற்காக பயணிகள் பலரும் தங்களது வாகனங்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் நிறுத்தி, மலைகளையும் மேகக் கூட்டங்களையும் புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து மகிழ்கின்றனர்.
மலைப்பாதையில் மேகக் கூட்டங்கள் மற்றும் பனிமூட்டம் மிக அதிகமாகக் காணப்படுவதால், எதிரே வரும் வாகனங்கள் சரிவரத் தெரிவதில்லை. எனவே, 27 கொண்டை ஊசி வளைவுகளைக் கொண்ட இந்த திம்பம் மலைப்பாதையில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடியும், குறைந்த வேகத்திலும், மிகவும் கவனமாகவும் வாகனங்களை இயக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.