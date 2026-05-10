தமிழக செய்திகள்

முதல்-அமைச்சராக பதவி ஏற்கும் விஜய்க்கு திருமாவளவன் வாழ்த்து

விஜய்யுடன் 10 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்க உள்ளனர்.
சென்னை,

தமிழக முதல்-அமைச்சராக த.வெ.க. தலைவர் விஜய் இன்று பதவியேற்க உள்ளார். அவருக்கு கவர்னர் அர்லேகர், பதவி பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்கிறார். அவருடன் புஸ்ஸி ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார், அருண்ராஜ் உள்பட 10 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்க உள்ளனர்.

முதல்-அமைச்சராக பதிவி ஏற்க உள்ள தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், முதல்-அமைச்சராக பதவி ஏற்கும் விஜய்க்கு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், “இன்று காலை 10.00 மணியளவில் தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சராக பதவி ஏற்கும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

