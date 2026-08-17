தமிழக செய்திகள்

திருமாவளவன் பிறந்தநாள்; முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

விளிம்புநிலை மக்களின் உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துவரும் தங்களின் பொதுவாழ்வுப் பயணம் மென்மேலும் சிறக்கட்டும் என விஜய் கூறியுள்ளார்.
திருமாவளவன் பிறந்தநாள்; முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
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சென்னை,

விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவனுக்கு தமிழக முதல் அமைச்சர் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

திருமாவளவன் பிறந்தநாள்

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எழுச்சித் தமிழர் முனைவர் தொல்.திருமாவளவன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

முதல் அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

சமூகநீதி, சமத்துவம், ஜனநாயக விழுமியங்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துவரும் தங்களின் பொதுவாழ்வுப் பயணம் மென்மேலும் சிறக்கட்டும். தாங்கள் நல்ல உடல் நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ இந்நாளில் வாழ்த்துகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

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