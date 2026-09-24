தமிழக செய்திகள்

திருவள்ளூர்: காலை உணவில் பல்லி; சமையல் செய்த 2 பேர் பணி நீக்கம்

கலெக்டர் கவிதா, அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று, சிகிச்சை பெறும் மாணவ, மாணவிகளிடம் நலம் விசாரித்து ஆறுதல் கூறினார்.
திருவள்ளூர்: காலை உணவில் பல்லி; சமையல் செய்த 2 பேர் பணி நீக்கம்
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திருவள்ளூர்

திருவள்ளூர் அருகே காலை உணவில் பல்லி விழுந்த விவகாரத்தில் சமையல் செய்த 2 பேர் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

வாந்தி, மயக்கம்

திருவள்ளூர் அடுத்த மப்பேடு காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கொட்டையூர் கிராமத்தில் அரசினர் நடுநிலை பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் கொட்டையூர் மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங்களை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் 55 பேர் பயின்று வருகின்றனர்.

இன்று காலையில் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களுக்கு கோதுமை ரவா கிச்சடியும், சாம்பாரும் காலை சிற்றுண்டியாக வழங்கப்பட்டது. அப்போது சாப்பிடும்போது ஒரு மாணவரின் ரவா கிச்சடியில் பல்லி இருப்பதை கண்டு மாணவ, மாணவிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அதைத்தொடர்ந்து உணவை சாப்பிட்ட சுமார் 40 மாணவ, மாணவிகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து அவர்களை அவசர வாகனங்கள் மூலம் திருவள்ளூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் கவிதா, அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று, சிகிச்சை பெறும் மாணவ, மாணவிகளிடம் நலம் விசாரித்து ஆறுதல் கூறினார்.

பணி நீக்கம்

பின்னர் இதுபற்றி பேசிய அவர், மாணவ-மாணவிகள் நலமுடன் இருப்பதாகவும், பெற்றோர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் கூறினார். சமையலரின் கவனக்குறைவுதான் இதற்கு கராணம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் காலை உணவில் பல்லி விழுந்த விவகாரத்தில், சமையலர் பொறுப்பில் இருந்து ஆர்த்தி மற்றும் தனலட்சுமி ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செய்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு பிறப்பித்த சூழலில், அவர்கள் இருவரையும் பணி நீக்கம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.

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Daily Thanthi
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