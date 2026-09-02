திருவள்ளூர்: பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வாலிபர் கைது

திருவள்ளூர்,
திருவள்ளூர் அருகே 10-ஆம் வகுப்பு பயிலும் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில், வாலிபர் ஒருவரை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி ஒருவர் அங்குள்ள அரசுப் பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலம்பரசன் (வயது 24) என்ற வாலிபர், அந்த மாணவிக்கு நீண்ட நாட்களாக தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியாகத் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான மாணவி, இச்சம்பவம் குறித்து தனது பெற்றோரிடம் அழுதுகொண்டே தெரிவித்தார்.
அதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த மாணவியின் பெற்றோர், உடனடியாக திருவள்ளூர் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் விரைந்து செயல்பட்ட பெண் போலீசார், சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டமான போக்சோ உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தலைமறைவாக முயன்ற சிலம்பரசனை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் அதிரடியாகக் கைது செய்தனர்.
கைதான வாலிபரை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், சிறையில் அடைப்பதற்கான அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வாலிபரை விரைந்து கைது செய்த காவல்துறையின் நடவடிக்கை, அப்பகுதி மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.