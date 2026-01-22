தூத்துக்குடி 1வது ரெயில்வே கேட் 25ம் தேதி முதல் தற்காலிகமாக மூடல்

தூத்துக்குடி 1வது ரெயில்வே கேட் 25ம் தேதி முதல் தற்காலிகமாக மூடல்
தினத்தந்தி 22 Jan 2026 6:44 PM IST
தூத்துக்குடியில் வருகிற ஜனவரி 25-ம் தேதி முதல் ஜனவரி 28-ம் தேதி வரை இரட்டை ரெயில் பாதை திட்டதின் கீழ் பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் ரெயில்வே பணிக்காக 1வது ரெயில்வே கேட் வரும் 25-ம் தேதி முதல் 28-ம் தேதி வரை தற்காலிகமாக மூடப்படும் என்று தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தூத்துக்குடியில் இரட்டை ரெயில் பாதை திட்டதின் கீழ் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் வருகிற ஜனவரி 25-ம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் ஜனவரி 28-ம் தேதி மாலை 6 மணி வரை 1வது ரெயில்வே கேட் தற்காலிகமாக மூடப்படும். எனவே வாகன ஓட்டிகள் சாலை போக்குவரத்திற்கு மாற்று பாதையை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

