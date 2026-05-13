தூத்துக்குடி: பணம் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட குளக்கட்டான்குறிச்சி சுடுகாடு பகுதியில் ஒரு கும்பல் பணம் வைத்து சூதாடுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், புதூர் காவல் நிலைய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் துரைச்சாமி தலைமையிலான போலீசார் அந்த பகுதியில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது அங்கு பணம் வைத்து சூதாடிக்கொண்டிருந்த குளக்கட்டான்குறிச்சி கீழத்தெருவைச் சேர்ந்த முருகன் (வயது 48), முனியசாமி(57), கணேசன்(46), லட்சுமணன்(47) ஆகிய 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் இருந்து சூதாட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சீட்டுக்கட்டுகள் மற்றும் ரூ.5 ஆயிரம் ரொக்கப்பணம் ஆகியவற்றைப் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இதுகுறித்து புதூர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்ப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.