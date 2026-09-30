தூத்துக்குடி: கண்மாய் அருகே அழுகிய நிலையில் ஆண் சடலம் மீட்பு- போலீசார் விசாரணை

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி அருகே தருவைகுளம் பகுதியில் கண்மாய் அருகே அழுகிய நிலையில் ஆண் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விசாரணையில், சடலமாகக் கிடந்த நபருக்கு 45 முதல் 50 வயது இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவர் இறந்து சுமார் 10 நாட்களுக்கு மேல் இருக்கலாம் என்பதால், உடல் மிகவும் அழுகிய நிலையில் எலும்புக்கூடு போல் காட்சியளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, உடலை கைப்பற்றிய போலீசார், உடற்கூறாய்வு மற்றும் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.