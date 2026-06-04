தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடி: பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த போலீசார் நடை ரோந்து

கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் இருந்து எம்.எல்‌.ஏ. அலுவலகம் சந்திப்பு வரை போலீசார் நடை ரோந்து மேற்கொண்டனர்.
நடை ரோந்து
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தூத்துக்குடி,

தமிழ்நாடு காவல்துறை டி.ஜி.பி. மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவுப்படி தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி. அபிஷேக் குப்தா தலைமையில் கோவில்பட்டி உட்கோட்ட டி.எஸ்.பி. ஜெகநாதன், கோவில்பட்டி கிழக்கு குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் குமாரவேல் பாண்டியன் உட்பட சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் காவலர்கள் ஆகியோர் நேற்று கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் இருந்து எம்.எல்‌.ஏ. அலுவலகம் சந்திப்பு வரை நடை ரோந்து (Foot Patrol) மேற்கொண்டனர்.

விழிப்புணர்வு:

குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்கும் நோக்கிலும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையிலும், முக்கிய இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவ வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த நடை ரோந்து நடைபெற்றது.

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Daily Thanthi
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