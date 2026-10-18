சேலம் அருகே மின்னல் தாக்கி 3 மாடுகள் பலி..!

சேலம்,
மேட்டூரில் மின்னல் தாக்கி 3 பசு மாடுகள் இறந்தன.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதை தொடர்ந்து சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சேலம் மாநகரில் நேற்று முன்தினம் இரவு 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளிலும், தாழ்வான பகுதிகளிலும் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
தம்மம்பட்டி, வாழப்பாடி, கரியகோவில் பகுதியில் சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக இடைவிடாமல் கனமழை பெய்ததால் சாலையில் மழைநீர் ஆறாக ஓடியது. குறிப்பாக அந்த பகுதியில் வயல்களில் அதிகளவில் தண்ணீர் தேங்கியதால் எங்கு பார்த்தாலும் வெள்ளக்காடாக காட்சி அளித்தது. இதேபோல், மேட்டூர், வீரகனூர், டேனிஷ்பேட்டை பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது.
மேட்டூர் மூலக்காடு கிராமத்தில் கனமழை பெய்தபோது திடீரென மின்னல் தாக்கியதில் அந்த பகுதியில் மேய்ச்சலில் இருந்த விவசாயி சின்னசாமிக்கு சொந்தமான ஒரு பசு மாடும், லதா என்பவருக்கு சொந்தமான 2 பசு மாடுகளும் மின்னல் தாக்கி இறந்தன. இதனை பார்த்து அதன் உரிமையாளர்கள் கண் கலங்கினர்.