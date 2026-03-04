தமிழக செய்திகள்

திருநெல்வேலி: கஞ்சா விற்ற 2 பேர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் கைது

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம், திருநெல்வேலி மாட்டம் மானூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த 2 பேர் மானூர் அருகே சட்ட விரோதமாக கஞ்சா விற்பனைக்கு வைத்திருந்ததாக கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
Published on

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் வட்டம், வெங்கடேஸ்வரபுரம் பகுதியை சேர்ந்த தாமோதரன் மகன் ரதிஷ் (வயது 36) மற்றும் மானூர், பல்லிக்கோட்டையைச் சேர்ந்த கோபால் மகன் முத்துராமலிங்கம்(31) ஆகிய 2 பேரும் சட்ட விரோதமாக கஞ்சா விற்பனை செய்ய வைத்திருந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

மானூர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அருண்குமார் மேற்சொன்ன 2 பேர் மீதும் தமிழ்நாடு தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட எஸ்.பி.யிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அதன் பேரில், திருநெல்வேலி மாவட்ட எஸ்.பி. பிரசண்ணகுமார் பரிந்துரையின்படி, மாவட்ட கலெக்டர் சுகுமார் உத்தரவின் பேரில், மேற்சொன்ன 2 பேரும் தமிழ்நாடு தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் நேற்று அடைக்கப்பட்டனர்.

