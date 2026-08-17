திருப்பத்தூர்: கல் குவாரியில் இருந்து பெண் சடலம் மீட்பு

திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே செயல்படாத ஒரு கல் குவாரியில் இருந்து, தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணின் சடலம் கொடூரமான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பாரத் நகர் பகுதியில் நீண்ட நாட்களாகச் செயல்படாமல் இருக்கும் பாழடைந்த கல் குவாரி ஒன்று உள்ளது. இன்று (திங்கட்கிழமை) காலை அந்த வழியே சென்ற பொதுமக்கள், குவாரி தண்ணீரில் ஒரு சடலம் கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து போலீசாருக்குத் தகவல் கொடுத்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், தீயணைப்புத் துறையினரின் உதவியோடு சடலத்தை மீட்டனர். அப்போது, மீட்கப்பட்ட பெண்ணின் உடல் முழுவதும் பலத்த காயங்கள் இருந்ததும், அவரது உடல் தண்ணீரின் மேலே மிதந்து அடையாளம் தெரிந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கொலையாளிகள் அவரது உடலில் கல்லைக் கட்டி குவாரிக்குள் வீசிச் சென்றிருப்பதும் தெரியவந்தது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சசிகலா (வயது 52) என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. மர்ம நபர்கள் அவரை வேறு ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் வைத்து கொடூரமாகக் கொலை செய்துவிட்டு, சடலத்தை மறைப்பதற்காக இந்த வாணியம்பாடி குவாரியில் கொண்டு வந்து வீசியிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
இந்தக் கொலைக்கான காரணம் முன்விரோதமா அல்லது வேறு ஏதேனும் மர்மப் பின்னணி உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் வாணியம்பாடி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.