தமிழக செய்திகள்

திருப்பூர்: வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் பள்ளி மாணவி பலி

திருப்பூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே பள்ளி மாணவிகளை ஏற்றிச் சென்ற வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர பள்ளத்தில் தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது.
விபத்தில் பள்ளி மாணவி பலி
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திருப்பூர்,

திருப்பூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் வேன் தலைகீழாக கவிழ்ந்த விபத்தில் பள்ளி மாணவி பலியானாள்.

6-ம் வகுப்பு மாணவி

திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளகோவில் பகுதியை சேர்ந்த தங்கபாண்டியன் மகள் நந்திதா (வயது11), அங்குள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் 6-ம் வகுப்பு படித்து வந்தாள். நேற்று காலை பாலசுப்பிரமணியம் என்பவர் ஓட்டிய பள்ளி வேனில் சக மாணவிகளுடன் நந்திதா சென்றாள்.

வேன் கவிழ்ந்து விபத்து

மேட்டுப்பாளையம் அருகே வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர பள்ளத்தில் தலைகீழாக கவிழ்ந்தது. இதில் வேனுக்குள் சிக்கிய 5 மாணவிகளை பொது மக்கள் மீட்டனர்.

மாணவி பலி

மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் நந்திதா பரிதாபமாக உயிரிழந்தாள். படுகாயமடைந்த மற்ற 4 சிறுமிகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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Daily Thanthi
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