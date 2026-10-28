தமிழக செய்திகள்

திருவண்ணாமலை - ஆந்திரா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நாளை ரத்து!

இணைப்பு ரெயில் வந்து சேராததே இந்த ரத்து நடவடிக்கைக்குக் காரணம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்
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திருவண்ணாமலை,

திருவண்ணாமலை - ஆந்திரா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நாளை ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரெயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

நரசாபூர் - திருவண்ணாமலை

அர்னாப் புயல் காரணமாக, நரசாப்பூர் - திருவண்ணாமலை சிறப்பு ரெயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இணைப்பு ரெயில் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து சேராததால், திருவண்ணாமலையில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் நரசாப்பூருக்குச் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையும் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

திருவண்ணாமலை - நரசாபுரம்

இதன்படி, நாளை (அக். 29) காலை 11 மணிக்குத் திருவண்ணாமலையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய ரெயில் எண் 17292 திருவண்ணாமலை - நரசாப்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பு ரெயில் வந்து சேராததே இந்த ரத்து நடவடிக்கைக்குக் காரணம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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