திருவண்ணாமலை பவுர்ணமி கிரிவலம்: பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

திருவண்ணாமலை,
திருவண்ணாமலையில் மலையை சிவனாக வழிபடுவதால் அருணாசலேஸ் வரர் கோவில் பின்புறம் உள்ள மலையை சுற்றி உள்ள 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவு கொண்ட கிரிவலப்பாதையில் பவுர்ணமி நாட்களில் லட்சக்கணக் கான பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்கின்றனர். இதில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வின் போது மகா தீபம் ஏற்றப்படும் நாளிலும், சித்ரா பவுர்ணமி அன்றும் சுமார் 30 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வார்கள். இந்த நிலையில் புரட்டாசி மாதத்திற்கான பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரத்தை கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்து உள்ளது. இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு 11.06 மணிக்கு பவுர்ணமி தொடங்கி மறுநாள் 26-ந் தேதி (சனிக்கிழமை) இரவு 10.44 மணிக்கு நிறைவடைகிறது.
பவுணர்மியன்று திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்ல பல லட்சம் பக்தர்கள் வருவார்கள் என்று மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையொட்டி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள், போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் போன்றவை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.