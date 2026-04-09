செங்கல்பட்டு மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்:
தே.மு.தி.க. - அனகை முருகேசன்
இ.ஜ.க. - வெங்கடேசன்
த.வெ.க. - காமாட்சி
நா.த.க. - இரா.கார்த்திகேயன்
தி.மு.க. - டாக்டர் ஆர்.எஸ்.கிருத்திகா தேவி
அ.தி.மு.க. - சிட்லபாக்கம் ச.ராஜேந்திரன்
த.வெ.க. - சரத்குமார்
நா.த.க. - சு.தமிழ்ச்செல்வி
தி.மு.க. - எம்.கே.டி.கார்த்திக் தண்டபாணி
அ.தி.மு.க. - எம்.கஜா என்ற கஜேந்திரன்
த.வெ.க. - தியாகராஜன்
நா.த.க. - அமுதா நம்பியார்
வி.சி.க. - பன்னீர்தாஸ்
பா.ம.க. - கே.பாலு
த.வெ.க. - விஜயராஜ்
நா.த.க. - அம்பேத்ராஜன்
வி.சி.க. - சிந்தனைச்செல்வன்
அ.தி.மு.க. - இ.ராஜேந்திரன்
த.வெ.க. - மோகன்ராஜ்
நா.த.க. - சுவாதி லட்சுமி
தி.மு.க. - எஸ்.அமுலு பொன்மலர்
அ.தி.மு.க. - மரகதம் குமரவேல்
த.வெ.க. - எழில் கேத்தரின்
நா.த.க. - ஜானகி ராமன்