தமிழக செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம்
செங்கல்பட்டு மாவட்டம்
Published on

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்:

பல்லாவரம்

தே.மு.தி.க. - அனகை முருகேசன்

இ.ஜ.க. - வெங்கடேசன்

த.வெ.க. - காமாட்சி

நா.த.க. - இரா.கார்த்திகேயன்

தாம்பரம்

தி.மு.க. - டாக்டர் ஆர்.எஸ்.கிருத்திகா தேவி

அ.தி.மு.க. - சிட்லபாக்கம் ச.ராஜேந்திரன்

த.வெ.க. - சரத்குமார்

நா.த.க. - சு.தமிழ்ச்செல்வி

செங்கல்பட்டு

தி.மு.க. - எம்.கே.டி.கார்த்திக் தண்டபாணி

அ.தி.மு.க. - எம்.கஜா என்ற கஜேந்திரன்

த.வெ.க. - தியாகராஜன்

நா.த.க. - அமுதா நம்பியார்

திருப்போரூர்

வி.சி.க. - பன்னீர்தாஸ்

பா.ம.க. - கே.பாலு

த.வெ.க. - விஜயராஜ்

நா.த.க. - அம்பேத்ராஜன்

செய்யூர் (தனி)

வி.சி.க. - சிந்தனைச்செல்வன்

அ.தி.மு.க. - இ.ராஜேந்திரன்

த.வெ.க. - மோகன்ராஜ்

நா.த.க. - சுவாதி லட்சுமி

மதுராந்தகம் (தனி)

தி.மு.க. - எஸ்.அமுலு பொன்மலர்

அ.தி.மு.க. - மரகதம் குமரவேல்

த.வெ.க. - எழில் கேத்தரின்

நா.த.க. - ஜானகி ராமன்

சட்டசபை தேர்தல்
செங்கல்பட்டு
candidates
வேட்பாளர்கள்
இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
2026 assembly election
TN Election

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com