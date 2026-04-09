சென்னை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
சென்னை மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்

தி.மு.க. - ஜே.ஜே.எபினேசர்

அ.தி.மு.க. - ராஜேஷ்

த.வெ.க. - மரியவில்சன்

நா.த.க. - வெண்ணிலா தாயுமானவன்

பெரம்பூர்

தி.மு.க. - ஆர்.டி.சேகர்

பா.ம.க. - திலகபாமா

த.வெ.க. - ஜோசப் விஜய்

நா.த.க. - வெற்றித்தமிழன்

கொளத்தூர்

தி.மு.க. - மு.க.ஸ்டாலின்

அ.தி.மு.க. - சந்தானகிருஷ்ணன்

த.வெ.க. - வி.எஸ்.பாபு

நா.த.க. - சவுந்திரபாண்டியன் லூடர் சேத்

வில்லிவாக்கம்

தி.மு.க. - கார்த்திக் மோகன்

அ.தி.மு.க. - விஜயகுமார்

த.வெ.க. - ஆதவ் அர்ஜூனா

நா.த.க. - ரோஷினி

திரு.வி.க நகர் (தனி)

தி.மு.க. - கே.எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

அ.தி.மு.க. - பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்

த.வெ.க. - பல்லவி

நா.த.க. - ஜெகதீஷ் சந்தர்

எழும்பூர் (தனி)

தி.மு.க. - தமிழன் பிரசன்னா

அ.தி.மு.க. - அபிஷேக் ரங்கசாமி

த.வெ.க. - ராஜ்மோகன்

நா.த.க. - சரண்யா

ராயபுரம்

தி.மு.க. - டாக்டர் சுபேர்கான்

அ.தி.மு.க. - டி.ஜெயக்குமார்

த.வெ.க. - தாமு

நா.த.க. - பாபு மைலன்

துறைமுகம்

தி.மு.க. - பி.கே.சேகர்பாபு

அ.தி.மு.க. - ராயபுரம் மனோ

த.வெ.க. - சினோரா அசோக்

நா.த.க. - இர.ஃப்பாசன் செரிப்

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி

தி.மு.க. - உதயநிதி ஸ்டாலின்

அ.தி.மு.க. - ஆதிராஜாராம்

த.வெ.க. - டி.செல்வம்

நா.த.க. - ஆயிசா பேகம்

ஆயிரம் விளக்கு

தி.மு.க. - டாக்டர் எழிலன் நாகநாதன்

அ.தி.மு.க. - பா.வளர்மதி

த.வெ.க. - ஜே.சி.டி.பிரபாகர்

நா.த.க. - சோழன் மு.களஞ்சியம்

அண்ணா நகர்

தி.மு.க. - நே.சிற்றரசு

அ.தி.மு.க. - கோகுல இந்திரா

த.வெ.க. - வி.கே.ராம்குமார்

நா.த.க. - சி.சங்கர்

விருகம்பாக்கம்

தி.மு.க. - பிரபாகர் ராஜா

அ.தி.மு.க. - விருகை என்.ரவி

த.வெ.க. - சபரிநாதன்

நா.த.க. - சந்தோஷ்

சைதாப்பேட்டை

தி.மு.க. - மா.சுப்பிரமணியன்

அ.ம.மு.க. - செந்தமிழன்

த.வெ.க. - அருள் பிரகாசம்

நா.த.க. - ஸ்ரீவித்யா

தியாகராய நகர்

தி.மு.க. - ராஜா அன்பழகன்

அ.தி.மு.க. - தி.நகர் சத்தியா

த.வெ.க. - புஸ்சி ஆனந்த்

நா.த.க. - அனுஷா விஜயகுமார்

மயிலாப்பூர்

தி.மு.க. - தா.வேலு

பா.ஜ.க. - டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

த.வெ.க. - வெங்கட்ரமணன்

நா.த.க. - அருண்

வேளச்சேரி

காங்கிரஸ் - அசன் மௌலானா

அ.தி.மு.க. - அசோக்

த.வெ.க. - ஆர்.குமார்

நா.த.க. - கீர்த்தனா

