சென்னை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

சென்னை மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - ஜே.ஜே.எபினேசர்
அ.தி.மு.க. - ராஜேஷ்
த.வெ.க. - மரியவில்சன்
நா.த.க. - வெண்ணிலா தாயுமானவன்
தி.மு.க. - ஆர்.டி.சேகர்
பா.ம.க. - திலகபாமா
த.வெ.க. - ஜோசப் விஜய்
நா.த.க. - வெற்றித்தமிழன்
தி.மு.க. - மு.க.ஸ்டாலின்
அ.தி.மு.க. - சந்தானகிருஷ்ணன்
த.வெ.க. - வி.எஸ்.பாபு
நா.த.க. - சவுந்திரபாண்டியன் லூடர் சேத்
தி.மு.க. - கார்த்திக் மோகன்
அ.தி.மு.க. - விஜயகுமார்
த.வெ.க. - ஆதவ் அர்ஜூனா
நா.த.க. - ரோஷினி
தி.மு.க. - கே.எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
அ.தி.மு.க. - பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்
த.வெ.க. - பல்லவி
நா.த.க. - ஜெகதீஷ் சந்தர்
தி.மு.க. - தமிழன் பிரசன்னா
அ.தி.மு.க. - அபிஷேக் ரங்கசாமி
த.வெ.க. - ராஜ்மோகன்
நா.த.க. - சரண்யா
தி.மு.க. - டாக்டர் சுபேர்கான்
அ.தி.மு.க. - டி.ஜெயக்குமார்
த.வெ.க. - தாமு
நா.த.க. - பாபு மைலன்
தி.மு.க. - பி.கே.சேகர்பாபு
அ.தி.மு.க. - ராயபுரம் மனோ
த.வெ.க. - சினோரா அசோக்
நா.த.க. - இர.ஃப்பாசன் செரிப்
தி.மு.க. - உதயநிதி ஸ்டாலின்
அ.தி.மு.க. - ஆதிராஜாராம்
த.வெ.க. - டி.செல்வம்
நா.த.க. - ஆயிசா பேகம்
தி.மு.க. - டாக்டர் எழிலன் நாகநாதன்
அ.தி.மு.க. - பா.வளர்மதி
த.வெ.க. - ஜே.சி.டி.பிரபாகர்
நா.த.க. - சோழன் மு.களஞ்சியம்
தி.மு.க. - நே.சிற்றரசு
அ.தி.மு.க. - கோகுல இந்திரா
த.வெ.க. - வி.கே.ராம்குமார்
நா.த.க. - சி.சங்கர்
தி.மு.க. - பிரபாகர் ராஜா
அ.தி.மு.க. - விருகை என்.ரவி
த.வெ.க. - சபரிநாதன்
நா.த.க. - சந்தோஷ்
தி.மு.க. - மா.சுப்பிரமணியன்
அ.ம.மு.க. - செந்தமிழன்
த.வெ.க. - அருள் பிரகாசம்
நா.த.க. - ஸ்ரீவித்யா
தி.மு.க. - ராஜா அன்பழகன்
அ.தி.மு.க. - தி.நகர் சத்தியா
த.வெ.க. - புஸ்சி ஆனந்த்
நா.த.க. - அனுஷா விஜயகுமார்
தி.மு.க. - தா.வேலு
பா.ஜ.க. - டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
த.வெ.க. - வெங்கட்ரமணன்
நா.த.க. - அருண்
காங்கிரஸ் - அசன் மௌலானா
அ.தி.மு.க. - அசோக்
த.வெ.க. - ஆர்.குமார்
நா.த.க. - கீர்த்தனா