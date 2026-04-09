கோவை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் விவரம்.
கோவை மாவட்டம்
கோவை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்

மேட்டுப்பாளையம்

தி.மு.க. - கவிதா கல்யாணசுந்தரம்

அ.தி.மு.க. - ஓ.கே.சின்னராஜ்

த.வெ.க. - சுனில்

நா.த.க. - சு.கோபாலகிருஷ்ணன்

சூலூர்

தி.மு.க. - தளபதி முருகேசன்

அ.தி.மு.க. - வி.பி.கந்தசாமி

த.வெ.க. - என்.எம்.சுகுமார்

நா.த.க. - ராஜசேகர்

கவுண்டம்பாளையம்

காங்கிரஸ் - கே.பி.சூர்ய பிரகாஷ்

அ.தி.மு.க. - பி.ஆர்.ஜி.அருண்குமார்

த.வெ.க. - கனிமொழி

நா.த.க. - கலாமணி ஜெகநாதன்

கோவை வடக்கு

தி.மு.க. - செந்தமிழ்செல்வன்

பா.ஜ.க. - வானதி சீனிவாசன்

த.வெ.க. - சம்பத்குமார்

நா.த.க. - நர்மதா

தொண்டாமுத்தூர்

தி.மு.க. - என்.ஆர்.கார்த்திகேயன்

அ.தி.மு.க. - எஸ்.பி.வேலுமணி

த.வெ.க. - சதீஷ் ராஜூ

நா.த.க. - ரஜ்புநிஷா அப்துல்கனி

கோவை தெற்கு

தி.மு.க. - வி.செந்தில்பாலாஜி

அ.தி.மு.க. - அம்மன் கே.அர்ச்சுணன்

த.வெ.க. - செந்தில்குமார்

நா.த.க. - வீ.பேரறிவாளன்

சிங்காநல்லூர்

காங்கிரஸ் - வி.ஸ்ரீநிதி நாயுடு

அ.தி.மு.க. - கே.ஆர்.ஜெயராம்

த.வெ.க. - கிரி

நா.த.க. - கு.நேருஜி

கிணத்துக்கடவு

தி.மு.க. - கே.வி.கே.எஸ்.சபரி கார்த்திகேயன்

அ.தி.மு.க. - செ.தாமோதரன்

த.வெ.க. - விக்னேஷ்

நா.த.க. - பானுப்ரியா செந்தில்குமார்

பொள்ளாச்சி

கொ.ம.தே.க. - கே.நித்யானந்தன்

அ.தி.மு.க. - பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன்

த.வெ.க. - ஜி.ராமநாதன்

நா.த.க. - செந்தில்

வால்பாறை (தனி)

தி.மு.க. - ஆ.சுதாகர்

அ.தி.மு.க. - டி.லட்சுமண சிங்

த.வெ.க. - ஸ்ரீதரன்

நா.த.க. - உமாதேவி பெரியாண்டி

