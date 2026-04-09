கோவை மாவட்டம்: உங்கள் தொகுதியில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் யார் தெரியுமா?

கோவை மாவட்டம்- முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்
தி.மு.க. - கவிதா கல்யாணசுந்தரம்
அ.தி.மு.க. - ஓ.கே.சின்னராஜ்
த.வெ.க. - சுனில்
நா.த.க. - சு.கோபாலகிருஷ்ணன்
தி.மு.க. - தளபதி முருகேசன்
அ.தி.மு.க. - வி.பி.கந்தசாமி
த.வெ.க. - என்.எம்.சுகுமார்
நா.த.க. - ராஜசேகர்
காங்கிரஸ் - கே.பி.சூர்ய பிரகாஷ்
அ.தி.மு.க. - பி.ஆர்.ஜி.அருண்குமார்
த.வெ.க. - கனிமொழி
நா.த.க. - கலாமணி ஜெகநாதன்
தி.மு.க. - செந்தமிழ்செல்வன்
பா.ஜ.க. - வானதி சீனிவாசன்
த.வெ.க. - சம்பத்குமார்
நா.த.க. - நர்மதா
தி.மு.க. - என்.ஆர்.கார்த்திகேயன்
அ.தி.மு.க. - எஸ்.பி.வேலுமணி
த.வெ.க. - சதீஷ் ராஜூ
நா.த.க. - ரஜ்புநிஷா அப்துல்கனி
தி.மு.க. - வி.செந்தில்பாலாஜி
அ.தி.மு.க. - அம்மன் கே.அர்ச்சுணன்
த.வெ.க. - செந்தில்குமார்
நா.த.க. - வீ.பேரறிவாளன்
காங்கிரஸ் - வி.ஸ்ரீநிதி நாயுடு
அ.தி.மு.க. - கே.ஆர்.ஜெயராம்
த.வெ.க. - கிரி
நா.த.க. - கு.நேருஜி
தி.மு.க. - கே.வி.கே.எஸ்.சபரி கார்த்திகேயன்
அ.தி.மு.க. - செ.தாமோதரன்
த.வெ.க. - விக்னேஷ்
நா.த.க. - பானுப்ரியா செந்தில்குமார்
கொ.ம.தே.க. - கே.நித்யானந்தன்
அ.தி.மு.க. - பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன்
த.வெ.க. - ஜி.ராமநாதன்
நா.த.க. - செந்தில்
தி.மு.க. - ஆ.சுதாகர்
அ.தி.மு.க. - டி.லட்சுமண சிங்
த.வெ.க. - ஸ்ரீதரன்
நா.த.க. - உமாதேவி பெரியாண்டி